Число погибших при взрыве дома в Саратове увеличилось

Число погибших при взрыве дома в Саратове увеличилось Число жертв взрыва дома в Саратове выросло до четырех

Спасатели извлекли из-под завалов многоэтажного дома в Саратове, где произошел взрыв газа, тело еще одного человека, сообщил Telegram-канал «112». Таким образом число жертв выросло до четырех. Информации о количестве пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что из-под завалов дома раздался крик одного из пострадавших. Спасатели объявили режим тишины.

Взрыв в десятиэтажном доме произошел утром 25 июля. По предварительной информации, причиной стала утечка газа. Пострадало более 30 квартир. Для поисков людей, которые находятся под завалами, привлекли кинологов с собаками.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин находится на месте происшествия. Он подтвердил информацию о погибших. Среди них один ребенок. СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.