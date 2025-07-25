Крики доносятся из-под завалов обрушившегося дома в Саратове

Из-под завалов дома в Саратове, где произошел взрыв, раздался крик одного из пострадавших, передает корреспондент NEWS.ru. По предварительной информации, мужчина находится на девятом этаже.

Спасатели объявили режим тишины. К квартире, где находится пострадавший, подняли автолестницу. Сотрудники экстренных служб пытаются поговорить с ним. Кроме того, завалы исследуют с помощью дрона.

Взрыв в десятиэтажном доме произошел утром 25 июля. По предварительной информации, причиной стала утечка газа. Пострадало более 30 квартир. Для поисков людей, которые находятся под завалами, привлекли кинологов с собаками.

При взрыве, по последним данным, погибло три человека, в том числе ребенок. Кроме того, обломки упали на прохожих, число пострадавших уточняется. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин находится на месте происшествия. Он подтвердил информацию о погибших, но их число не раскрыл. СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.