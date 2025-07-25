Жару в Москве сменит резкое похолодание? Какой будет погода в конце июля

Жару в Москве сменит резкое похолодание? Какой будет погода в конце июля

Жара в Москве может в ближайшее время смениться резким похолоданием. Чего ждать от погоды в Москве в последнюю неделю июля, будут новые ливни, адская жара или прохлада?

Какая погода пришла в Москву перед выходными 26–27 июля

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что в Москве будет жарко и без дождей: на столицу надвигается антициклон с севера.

«Сегодня в погоду в столичном регионе вмешается гребень антициклона с севера. Он сделает атмосферу более устойчивой, чем остановит процессы конвекции, и развивающиеся в небе редкие облака уже не смогут достичь фазы выпадения осадков. А вот температурные показатели заметно подрастут. Температура воздуха — плюс 27–29 градусов, по области — плюс 25–30. Атмосферное давление будет расти. В субботу без осадков, ночью — плюс 14–16, днем — плюс 26–28 градусов», — прогнозирует Леус.

Гидрометцентр Москвы прогнозирует в столице безоблачные выходные. Дневная температура будет держаться выше плюс 25 градусов и постепенно расти.

Чего ждать от погоды в Москве в конце июля, вернется ли жара

По данным Гидрометцентра, к понедельнику, 28 июля, жара достигнет плюс 28 градусов — и температура будет продолжать расти в течение последней недели июля. Вероятность осадков в первой половине недели составляет 0%.

Долговременный прогноз «Метеоновостей» обещает Москве жару выше плюс 30 градусов к концу следующей недели — до первых выходных августа (2–3 августа) температура будет постоянно расти, пока не достигнет плюс 31–32 градусов.

После этого прогнозируется резкое похолодание до плюс 20 градусов и начало новых ливней с грозами. Самые сильные ливни прогнозируются в следующую субботу, 2 августа.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда адская жара начнет спадать

Леус прогнозирует, что Петербург ждут жаркие выходные: уже в полдень в пятницу температура в Северной столице достигла плюс 30,1 градуса.

«Солнечно и жарко. Северная столица останется под влиянием антициклона, с характерной для него относительно малооблачной и сухой погодой. При этом столбики термометров в период максимального прогрева вновь будут колебаться около 30-градусной отметки. В субботу без осадков, ночью — плюс 18–20, днем — плюс 30–32 градуса», — прогнозирует Леус.

При этом антициклон только набирает силу: в первые дни новой недели облаков в небе станет меньше, вероятность дождей будет невелика, а температура приблизится к максимальным значениям с начала года — днем ожидается плюс 30–32 градуса, прогнозирует Леус.

Foreca прогнозирует, что безоблачная и очень жаркая погода продлится в Санкт-Петербурге как минимум до четверга. Температура воздуха будет постепенно спадать — до плюс 28 градусов к четвергу. 1 августа может принести грозы и ливни, которые будут продолжаться в выходные. При этом температура останется высокой.

«В пятницу прогнозируются более интенсивные осадки, ночью и утром местами возможны туманы. Также 1 августа похолодает: в ночные часы ожидается плюс 13–15 градусов, днем — около плюс 22–24 градусов», — заявил NEWS.ru синоптик Александр Ильин.

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