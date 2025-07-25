Паралич из-за Starlink и поклонения Сатане: новости СВО к вечеру 25 июля

Министерство обороны сообщило, что в период с 19 по 25 июля Вооруженные силы России провели серию из 10 групповых ударов по военным объектам на территории Украины. В ходе операций применялись различные виды высокоточного оружия, включая авиационные, наземные и морские комплексы, а также гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

Основными целями стали стратегически важные объекты: предприятия оборонно-промышленного комплекса, инфраструктура военных аэродромов, производственные и складские помещения для сборки и хранения боевых дронов. Также поражены склады с ГСМ и пункты размещения иностранных наемников.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 25 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Поможет ли Украине мобилизация 18-летних

Военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что украинских военных хватит максимум на пять лет даже с учетом введения в стране мобилизации с 18 лет. По его словам, если противник предпримет новое контрнаступление, его ждут катастрофические потери. Кнутов отметил, что без помощи иностранных наемников Украина может столкнуться с критической нехваткой личного состава в ближайшее время.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой также обратил внимание, что уничтожение четырех зенитных ракетных комплексов Patriot значительно ослабило возможности армии Украины в противовоздушной обороне. По его словам, эти потери критичны, поскольку у Киева осталось не более шести таких комплексов.

Военные угодили в огневой мешок

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские штурмовики полностью выбили украинских военнослужащих с позиций в районе населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области. Какие-либо подробности он не уточнил. В Министерстве обороны пока не прокомментировали эти сведения.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Тем временем в самой ДНР, как утверждает военный эксперт Андрей Марочко, российские войска загнали украинских военнослужащих в огневой мешок в одном из кварталов Часова Яра. По его словам, в настоящее время там идет планомерная зачистка. В Министерстве обороны это также не комментировали.

Украинцы соорудили в ДНР сатанинский храм

Военный эксперт Ян Гагин рассказал, что при осмотре взятого под контроль населенного пункта Улаклы в ДНР российские военнослужащие нашли подземное капище, на котором украинские бойцы поклонялись Сатане. По его словам, это уже не первая подобная находка на позициях, с которых удалось выбить украинскую армию.

Гагин добавил, что после общения с жителями района, где была обнаружена эта страшная находка, выяснилось, что ранее в селе часто без вести пропадали люди. По его мнению, присутствие сатанизма и аналогичных неокультов в среде украинских солдат объясняет их жестокость и бесчеловечность в отношении мирных граждан и пленных.

Отвернувшиеся от Киева бойцы примкнули к России

Как рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, украинских бойцов, которые сдались в плен и отказались возвращаться домой, направляют в специальный батальон под командованием армии России. По его словам, перед формированием пленные проходят проверки.

Согласившиеся вернуться домой украинские военнопленные, как правило, попадают в батальоны теробороны и штрафбаты, уточнил депутат. По его словам, на Украине это равнозначно, так как штурмовые подразделения, штрафбаты и батальоны теробороны бросают в «самое пекло».

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Какую правду об Украине показал сбой в работе Starlink

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал масштабный сбой в работе Starlink. По его словам, система спутникового интернета является неотъемлемой частью военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Милонов констатировал, что без нее координация формирований противника просто рухнет.

Он также выразил мнение, что американский миллиардер Илон Маск не помогает России, а рассматривает поставки Starlink на Украину как бизнес, на котором зарабатывает огромные деньги. Милонов отметил, что услуги данной системы оплачиваются не украинцами, а другими странами, и напомнил о высокой стоимости обслуживания Starlink.

Залужному напомнили о главном козыре Москвы

Военный эксперт Юрий Кнутов ответил на слова бывшего главнокомандующего армией Украины Валерия Залужного, допустившего продолжение боевых действий вплоть до 2034 года. Кнутов напомнил, что Россия еще не применяла в рамках специальной военной операции свой главный козырь. По его словам, этим козырем является ядерное оружие.

Кнутов задался вопросом, станет ли Россия терпеть «все это» до 2034 года. Он не исключил, что в будущем может сложиться ситуация, при которой Китай скажет России: «Мы не возражаем».

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