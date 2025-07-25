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25 июля 2025 в 08:28

В ГД раскрыли, куда отправляют отказавшихся от обмена солдат ВСУ

Водолацкий: отказавшихся от обмена солдат ВСУ отправляют в подразделения ВС РФ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военнопленных солдат ВСУ, которые отказывают от возвращения домой, направляют в украинский батальон под командованием ВС России, сообщил ТАСС первый зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, перед формированием пленные проходят проверки.

На сегодняшний день есть военнопленные, которые отказываются от возвращения домой, хотят остаться здесь. Некоторые заключают договоры после проверки с подразделениями, которые сформированы из солдат украинской армии под командованием ВС РФ, – заявил собеседник агентства.

Согласившиеся на обмен украинские военнопленные, как правило, попадают в батальоны теробороны и штрафбаты, уточнил депутат. По его словам, на Украине это равнозначно, так как штурмовые подразделения, штрафбаты и батальоны теробороны бросают в самое пекло.

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