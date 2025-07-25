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Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 10:54

Алтарь для поклонения Сатане нашли в одном из сел ДНР после изгнания ВСУ

Военэксперт Гагин: ВС России обнаружили в селе Улаклы в ДНР сатанинский храм

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военнослужащие ВС России при осмотре взятого под контроль населенного пункта Улаклы в ДНР обнаружили подземное капище, на котором ВСУ поклонялись Сатане, заявил в беседе с «Российской газетой» военный эксперт Ян Гагин. По его словам, это уже не первая подобная находка на позициях, с которых удалось выбить украинскую армию.

Мы и раньше находили подобные места и артефакты, связанные с культом Сатаны, а также «новыми» религиями, которые чаще всего присущи таким националистическим подразделениям как «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в России), — отметил Гагин.

После общения с жителями района, где была обнаружена эта страшная находка, выяснилось, что ранее в селе часто без вести пропадали люди, подчеркнул военэксперт. По его мнению, присутствие сатанизма и аналогичных неокультов в среде украинских солдат объясняет их жестокость и бесчеловечность в отношении мирных граждан и пленных.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили беспилотником по сослуживцам, которые попытались добровольно сдаться в плен у Кременной в ЛНР. Двое военнослужащих погибли на месте, а еще один умер во время эвакуации российскими медиками. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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