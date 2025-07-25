Cоветник Пушилина рассказал о новых успехах в Днепропетровской области Кимаковский заявил, что ВС РФ выбили ВСУ из Малиевки в Днепропетровской области

Штурмовики Вооруженных сил России полностью выбили украинских военнослужащих с позиций в районе населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области, рассказал ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Какие-либо подробности он не уточнил, в Министерстве обороны РФ пока не прокомментировали эти сведения.

Из Малиевки наши войска выбили силы противника, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинское командование направило группу солдат для съемки ролика с демонстрацией мнимого контроля над Дачным в Днепропетровской области, однако операция провалилась. Группу обнаружили и уничтожили российские военные.

До этого Министерство обороны России объявило, что войска установили контроль над Новоэкономическим в ДНР. Кроме того, военнослужащие взяли Зверево. Как уточнили в ведомстве, в операции участвовали бойцы группировки войск «Центр».

Комментируя взятие Новоэкономического, Кимаковский отметил, что этот шаг позволил российской армии вплотную приблизиться к северо-востоку Димитрова (Мирнограду). Контроль над поселком дает ВС РФ возможность усилить давление на группировку противника в городе.