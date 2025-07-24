Украинское командование направило группу военнослужащих для съемки ролика с демонстрацией контроля над населенным пунктом Дачное в Днепропетровской области, однако операция провалилась, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Группу солдат ВСУ обнаружили и уничтожили российские военные.

Украинские службы дезинформации сейчас делают огромное количество так называемых победных роликов, которые просто не соответствуют действительности. Недавно они отправили группы военнослужащих, для того чтобы они сняли победный ролик о контроле населенного пункта Дачное в Днепропетровской области. Они должны были поставить флаг. Однако они были обнаружены нашими войсками и уничтожены на месте, — рассказал эксперт.

Он также привел аналогичный случай в ЛНР, где украинские бойцы лишь коротко зашли в населенный пункт Надия, сделали фото и ушли. Такие события, по его мнению, свидетельствуют о критическом положении украинских сил на линии боевого соприкосновения.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ продолжают атаки на стыке Курской и Сумской областей, однако прорвать линию обороны армии РФ не удается. По его словам, речь идет о боевых действиях в Теткинском и Глушковском районах.