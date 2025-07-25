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Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 12:29

Ключевые объекты ВСУ взлетели на воздух после ударов ВС России

Минобороны: ВС России за неделю нанесли по ВСУ 10 групповых ударов

Фото: МО РФ

В период с 19 по 25 июля 2025 года Вооруженные силы России провели серию из десяти групповых ударов по военным объектам на территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. В ходе операций применялись различные виды высокоточного оружия, включая авиационные, наземные и морские комплексы, а также гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотными летательными аппаратами, — сказано в сообщении.

Основными целями стали стратегически важные объекты: предприятия оборонно-промышленного комплекса, инфраструктура военных аэродромов, производственные и складские помещения для сборки и хранения боевых дронов. Также поражены склады с ГСМ и пункты размещения иностранных наемников.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru предположил, что противостояние между Россией и Украиной может продолжаться до 2027 года. Специалист отметил, что Украина и ее западные союзники сталкиваются с истощением ресурсов, в то время как Россия демонстрирует устойчивое продвижение вперед.

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