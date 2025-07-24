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24 июля 2025 в 18:08

Политолог раскрыл, сколько могут продлиться боевые действия на Украине

Политолог Перенджиев: конфликт России и Украины может продлиться до 2027 года

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Конфликт России и Украины может продлиться до 2027 году, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, у Украины и Запада уже сейчас заканчиваются ресурсы, а РФ уверенно идет вперед.

Я точно не согласен с [Валерием] Залужным (экс-главком ВСУ. — NEWS.ru). На самом деле у Украины и даже у коллективного Запада уже истекают ресурсы, а Россия все равно идет вперед. Поэтому я соглашусь с тем, что боевые действия могут продлиться до 2027 года, но уж точно не до 2034 года. Уже сейчас наступают кризисные моменты непосредственно на линии боевого соприкосновения, — пояснил Перенджиев.

Он не исключил, что к концу 2025 года сложатся благоприятные условия для завершения специальной военной операции, а летняя кампания позволит прояснить дальнейшие перспективы. При этом, по его словам, даже при текущих темпах продвижения российских войск к 2034 году ВС РФ могут выйти к западным границам Украины.

Я уверен, что к концу года будут созданы весьма благоприятные условия для завершения конфликта на Украине. То есть к концу года будут условия, чтобы завершить его в 2027 году. Эта летняя кампания прояснит ситуацию, но в любом случае движение идет вперед. Даже с учетом движения, которое есть сейчас, к 2034 году мы дойдем до западных границ Украины. Неизвестно, где сам Залужный будет в 2034 году. Что будет с Украиной, тоже непонятно. Перспективы, которые они себе выстраивают, на сегодняшний день нереальны с учетом нормальных аналитических расчетов, — резюмировал Перенджиев.

Ранее Залужный выразил мнение, что конфликт на Украине может затянуться вплоть до 2034 года. По его словам, речь идет о сценарии, при котором сохраняется текущая стратегия Киева. Он добавил, что Украина вступила в новую фазу боевых действий, завязанную на истощении.

Россия
Украина
СВО
Валерий Залужный
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
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