ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и продолжают создавать зону безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 25 июля 2025 года, где украинские войска идут на убой, что происходит в Варачино?

Ситуация в Курской области утром 25 июля

На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ пытаются накопить резервы для возобновления попыток вторжения на территорию Курской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«„Северяне“ наносят огневое поражение по скоплениям живой силы противника. <…> Уничтожено свыше 30 украинских оккупантов, минометный расчет и четыре ПУ (пункта управления. — NEWS.ru) БПЛА», — пишут авторы.

Сутками ранее, как утверждает источник, украинские войска сохраняли резервы для возможных провокаций в районе населенных пунктов Теткино и Новый Путь. 22 июля ВСУ для поддержки штурмовых групп перебросили на участок новые артиллерийские расчеты.

«„Северяне“ своевременно вскрыли местоположения гаубиц противника и уничтожили их прицельными ударами барражирующих боеприпасов», — сообщил канал.

До этого за счет переброшенных резервов ВСУ возобновили попытки прорыва: силами 24-го штурмбата «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и 425-го полка украинская сторона пыталась просочиться в Курскую область в районе Бессаловки и Нового Пути, пишет источник.

«В результате комплексного огневого поражения, в том числе силами ВКС России, обе штурмовые группы врага уничтожены», — добавили авторы.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВКС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходит в Сумской области 25 июля

После того как ВС РФ взяли Варачино в Сумской области, украинская сторона попыталась отбить утраченные позиции, утверждает «Северный ветер». По данным источника, российские войска отразили все контратаки ВСУ и продолжили наступление.

«Наши морпехи и мотострелки выбили противника из нескольких опорных пунктов в лесных массивах, закрепляются на занятых позициях. „Бесстрашные“ десантники продолжают вести ожесточенные бои на юго-западной окраине Юнаковки, где за сутки зачистили три строения. Враг предпринял три безуспешные контратаки в окрестностях Варачино, села Садки и в Юнаковке», — пишет канал.

Как утверждает «Северный ветер», командование 71-й егерской бригады, скрывая от Генштаба ВСУ утрату позиций в Варачино, попыталось отбить населенный пункт силами собственных и прикомандированных военнослужащих, отправив на убой штурмовые группы, которые были уничтожены ВС РФ.

В районе Кондратовки ВСУ безуспешно пытаются накопить резервы для захвата населенного пункта — ВС РФ наносят удары по скоплениям живой силы и техники противника, добавил источник.

«Мобилизация в украинское пограничное управление бывших заключенных привела к росту преступности среди вражеских пограничников, в том числе незаконного оборота оружия, которое они пытаются вывезти из Сумской области в центральные и западные области Украины», — заключил канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Обхитрили ВСУ и ударили по штабу в Херсоне: успехи ВС РФ к утру 25 июля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 июля

Колонизация Украины и мощный удар по штабу ВСУ: новости СВО к утру 25 июля