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24 июля 2025 в 20:18

В Госдуме раскрыли, может ли Сырский предать Зеленского

Депутат Вассерман: Сырский может отшатнуться от Зеленского

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский в будущем может предать президента страны Владимира Зеленского, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, это произойдет, если генерал поймет, что украинскому лидеру осталось недолго занимать свой пост.

В фильме «Гараж» говорилось: вовремя предать — это значит не предать, а предвидеть. Сырский вполне может отшатнуться от Зеленского, если сочтет, что тому осталось недолго. По украинским понятиям это нормально, а по нашим предал раз — предаст и второй, — подчеркнул Вассерман.

Он также не исключил, что Сырский после этого может попытаться бежать на территорию России.

Он может сбежать, чтобы уйти от ответственности за поражения. Он может потом бить себя в грудь и кричать: «Братцы, я ваш, я русский!» Но беда в том, что ему вряд ли кто-то поверит, — считает политик.

Ранее Сырский в беседе с американской газетой The Washington Post объяснил истинный смысл операции ВСУ в Курской области. По его словам, она стала ответом на критику оборонительной тактики украинских войск. Сырский заметил, что армии требовалось «провернуть» какие-либо «экстраординарные» действия.

Украина
Александр Сырский
ВСУ
Владимир Зеленский
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
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