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23 июля 2025 в 17:26

Главком ВСУ раскрыл истинный смысл операции в Курской области

Сырский: операция в Курской области стала ответом на критику ВСУ за оборону

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Вооруженные силы Украины начали операцию по вторжению в Курской области в августе 2024 года в качестве ответа на критику оборонительной тактики войск, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в беседе с американской газетой The Washington Post. По его словам, армии требовалось провернуть какие-либо «экстраординарные» действия.

Нас сильно критиковали за оборону и отступление. Мне нужно было предпринять нечто, скажем так, экстраординарное, — сказал Сырский.

Ранее в интервью американцам главком ВСУ признал, что Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с мобилизацией и привлечением людей на фронт. По словам военачальника, в частности с трудностями сталкивается программа по набору молодежи.

До этого заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с NEWS.ru заявил, что Сырский остается для России опасным противником. Он обратил внимание на то, что родившийся в России главнокомандующий украинских войск прошел советскую военную школу. Козюлин также указал на различия, которые существуют между войсками в России и на Западе.

Украина
Александр Сырский
ВСУ
Курская область
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