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23 июля 2025 в 11:51

Главком ВСУ признал большие проблемы в украинской армии

Сырский: привлечение украинцев в ВСУ остается серьезной проблемой

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети

Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с мобилизацией и привлечением людей на фронт, заявил главнокомандующий вооруженными силами страны Александр Сырский в беседе с The Washington Post. По словам военачальника, в частности с трудностями сталкивается программа по набору молодежи.

По словам Сырского, отправка большего количества военнослужащих на места остается серьезной проблемой, и он признал, что «все, что связано с мобилизацией, — это очень конфиденциальная информация», — сказано в материале.

В материале сказано, что запущенная Минобороны Украины программа по набору людей 18-25 лет в обмен на ряд бонусов «едва ли набрала обороты». Сам Сырский считает, что для решения проблемы необходимо повысить выплаты военнослужащим, поскольку для большинства украинцев основной мотивацией являются деньги.

Ранее заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с NEWS.ru заявил, что Сырский остается для России опасным противником. Он обратил внимание на то, что родившийся в России украинский генерал прошел советскую военную школу.

Украина
ВСУ
Александр Сырский
мобилизация
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