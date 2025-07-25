«Будем ли мы терпеть?»: военэксперт о продолжении СВО до 2034 года Военэксперт Кнутов напомнил, что главный козырь на СВО Россия еще не применяла

Россия еще не применяла в рамках специальной военной операции свой главный козырь, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя слова экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о продолжении СВО до 2034 года. По его словам, этим козырем является ядерное оружие.

Будем ли мы все это терпеть [до 2034 года], смотреть на введение всех этих санкций? Ведь главный козырь, тактическое ядерное оружие, мы пока не применяли. А он у нас остается и существует, и может сложиться такая ситуация, что в какой-то момент Китай скажет: «Мы не возражаем», Индия займет нейтральную позицию, а остальные страны глобального юга будут ориентироваться в первую очередь на Пекин и Нью-Дели. Так что такая ситуация может возникнуть, особенно, если Запад будет очень сильно давить на Китай, который нас продолжает поддерживать, — сказал Кнутов.

Ранее Залужный заявил, что конфликт на Украине может затянуться вплоть до 2034 года. По его словам, речь идет о сценарии, при котором сохраняется текущая стратегия Киева. Он добавил, что Украина вступила в новую фазу боевых действий, завязанную на истощении.