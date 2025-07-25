Генерал оценил ущерб для ВСУ после уничтожения четырех Patriot

Уничтожение четырех зенитных ракетных комплексов Patriot значительно ослабило возможности Вооруженных сил Украины в противовоздушной обороне страны, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, эти потери критичны, так как у Украины осталось не более шести таких комплексов.

Уничтожение четырех батарей Patriot для ВСУ — это серьезный ущерб, потому что у них их осталось всего от четырех до шести таких РЗК, которые сегодня сосредоточены вокруг Киева, вокруг объектов аэропорта Жуляны и стратегических объектов, где находятся пункты управления и склады поступающего вооружения от НАТО. Они являются приоритетом для наших подразделений. Это цель номер один, — пояснил Липовой.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что европейские страны продолжают искать системы ПВО Patriot для передачи Вооруженным силам Украины. По его словам, Берлин потребовал от Вашингтона обязательства по поставкам систем ПВО Patriot для ВСУ. Он подчеркнул, что это отвечает интересам НАТО, так как речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников.