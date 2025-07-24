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24 июля 2025 в 19:40

В Киеве забили тревогу из-за информации спецслужб США о чиновниках Украины

Нардеп Ивченко: информация спецслужб США позволит посадить половину Украины

Спецслужбы США располагают информацией, которая позволит посадить в тюрьму половину чиновников на Украине, передает заявление украинского народного депутата Вадима Ивченко «Страна.ua». Они не озвучивают эти данные, чтобы не подыграть западным политикам, настаивающим на прекращении военной помощи Киеву, сказал парламентарий.

Вот я работаю со многими специальными людьми из Соединенных Штатов, спецслужбы, называйте их как хотите. И они говорят: «Знаем столько, что можно арестовать половину Украины». Я образно говорю. Чиновников и так далее. «Но если мы сейчас это будем докладывать в Белый дом, то мы дадим пас тем, кто хочет остановить помощь Украине», — высказался нардеп.

Ранее посол РФ в Румынии Владимир Липаев заявил, что представители спецслужб стран Запада активизировались после начала специальной военной операции и стали проявлять повышенный интерес к российским дипломатам. По его словам, они нарастили усилия в сфере попыток завербовать их с помощью различных методов давления и воздействия.

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