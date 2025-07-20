Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 16:45

Посол рассказал об усиленном интересе западных спецслужб к дипломатам из РФ

Посол Липаев: спецслужбы Запада усилили попытки завербовать дипломатов из РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Западные спецслужбы усилили попытки завербовать российских дипломатов после начала военной операции на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Румынии Владимир Липаев. По его словам, недружественные страны использовали различные методы давления и воздействия.

После начала СВО эта активность (по давлению и попыткам вербовки российских дипломатов. — NEWS.ru) с использованием различных методов воздействия усилилась, — сказал он.

Липаев добавил, что российские дипломаты и члены их семей находятся в зоне повышенного внимания западных спецслужб. При этом он дал понять, что предателей-перебежчиков в дипломатических кругах мало.

Ранее Липаев заявил, что политический диалог между Россией и Румынией заморожен. По его словам, двустороннее сотрудничество государств приостановлено практически во всех сферах после начала спецоперации на Украине.

До этого Липаев рассказал, что потраченная Румынией на помощь Киеву сумма существенно превышает $1 млрд (около 78,3 млрд рублей). По его словам, соответствующая сумма продолжает увеличиваться. Дипломат обратил внимание, что румынская сторона активно задействована в подготовке украинских военных, включая пилотов F-16, а также в ремонте военной техники. Эти действия ведут к затягиванию кризисной ситуации, отметил он.

спецслужбы
Запад
послы
Румыния
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка пыталась отрезать пенис своему парню из-за ревности
Бывшего замминистра обороны Попова обвиняют во взятке на 34 млн рублей
СК взялся за отравление в саратовском детском лагере
Калининград распродают иностранцам? Сколько немцы и поляки платят за отдых
Политолог объяснил, почему на самом деле Зеленский предложил переговоры
«Он все время хватал меня за ноги»: Новикова о Ширвиндте
На Украине рассказали, из-за чего «буксует» мобилизация
Бузова призналась, что в школе у нее была одна проблема
В России полностью запретят VPN-сервисы? Что сказали в Госдуме, наказание
Бойцы ВСУ попали под удар российской артиллерии во время рытья траншей
В Раде рассказали, как складывается ситуация на фронте
Взяли Белую Гору, сожгли БТР и завод: новости СВО на вечер 20 июля
Раскрыта истинная причина стремления Зеленского к переговорам с Россией
Автомобильная пробка на Крымском мосту достигла исторического максимума
Как добраться на отдых в Крым? Безопасно ли ехать через ДНР и Запорожье
ВСУ пытались атаковать российский регион тремя дронами
Российскую пловчиху затравили в соцсетях после одного случая на ЧМ
Пассажиры заблокировали посадку на рейс в Шереметьево: что известно, детали
Посол рассказал об усиленном интересе западных спецслужб к дипломатам из РФ
Борис Джонсон огорчился отсутствием интереса Британии к судьбе одной страны
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.