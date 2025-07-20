Посол рассказал об усиленном интересе западных спецслужб к дипломатам из РФ Посол Липаев: спецслужбы Запада усилили попытки завербовать дипломатов из РФ

Западные спецслужбы усилили попытки завербовать российских дипломатов после начала военной операции на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Румынии Владимир Липаев. По его словам, недружественные страны использовали различные методы давления и воздействия.

После начала СВО эта активность (по давлению и попыткам вербовки российских дипломатов. — NEWS.ru) с использованием различных методов воздействия усилилась, — сказал он.

Липаев добавил, что российские дипломаты и члены их семей находятся в зоне повышенного внимания западных спецслужб. При этом он дал понять, что предателей-перебежчиков в дипломатических кругах мало.

Ранее Липаев заявил, что политический диалог между Россией и Румынией заморожен. По его словам, двустороннее сотрудничество государств приостановлено практически во всех сферах после начала спецоперации на Украине.

До этого Липаев рассказал, что потраченная Румынией на помощь Киеву сумма существенно превышает $1 млрд (около 78,3 млрд рублей). По его словам, соответствующая сумма продолжает увеличиваться. Дипломат обратил внимание, что румынская сторона активно задействована в подготовке украинских военных, включая пилотов F-16, а также в ремонте военной техники. Эти действия ведут к затягиванию кризисной ситуации, отметил он.