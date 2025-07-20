Посол раскрыл, сколько Румыния потратила на помощь ВСУ Посол Липаев: Румыния потратила уже более миллиарда долларов на помощь Киеву

Потраченная Румынией на помощь Киеву сумма превышает $1 млрд (около 78,3 млрд рублей), сообщил российский посол в Бухаресте Владимир Липаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, соответствующая сумма продолжает увеличиваться. Дипломат обратил внимание, что румынская сторона активно задействована в подготовке украинских военных, включая пилотов F-16, а также в ремонте военной техники. Эти действия ведут к затягиванию кризисной ситуации, отметил он.

О суммах, выделяемых в «помощь» Киеву, здесь стараются не говорить. Но с учетом переданной системы Patriot они намного превышают $1 млрд и продолжают расти, — объяснил Липаев.

Ранее эксперт Института Куинси Альмут Роховански заявил, что военная помощь Североатлантического альянса не сможет предотвратить поражение Украины. По его оценке, с каждым днем Киев теряет территории, военные ресурсы и население, что ухудшает его позиции на возможных переговорах. Эксперт также упомянул отсутствие стратегии, способной переломить текущее соотношение сил.