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20 июля 2025 в 13:43

Посол раскрыл, сколько Румыния потратила на помощь ВСУ

Посол Липаев: Румыния потратила уже более миллиарда долларов на помощь Киеву

Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Потраченная Румынией на помощь Киеву сумма превышает $1 млрд (около 78,3 млрд рублей), сообщил российский посол в Бухаресте Владимир Липаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, соответствующая сумма продолжает увеличиваться. Дипломат обратил внимание, что румынская сторона активно задействована в подготовке украинских военных, включая пилотов F-16, а также в ремонте военной техники. Эти действия ведут к затягиванию кризисной ситуации, отметил он.

О суммах, выделяемых в «помощь» Киеву, здесь стараются не говорить. Но с учетом переданной системы Patriot они намного превышают $1 млрд и продолжают расти, — объяснил Липаев.

Ранее эксперт Института Куинси Альмут Роховански заявил, что военная помощь Североатлантического альянса не сможет предотвратить поражение Украины. По его оценке, с каждым днем Киев теряет территории, военные ресурсы и население, что ухудшает его позиции на возможных переговорах. Эксперт также упомянул отсутствие стратегии, способной переломить текущее соотношение сил.

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