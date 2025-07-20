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20 июля 2025 в 13:49

Российский посол рассказал о состоянии отношений Москвы и Бухареста

Посол Липаев: диалог России и Румынии заморожен почти во всех областях из-за СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Политический диалог между Россией и Румынией заморожен, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев. По его словам, двустороннее сотрудничество двух государств приостановлено практически во всех сферах после начала спецоперации на Украине.

После начала СВО отношения между Россией и Румынией, действительно, заметно ухудшились. Причина — в позиции румынской стороны, которая проявляет тотальную солидарность с направленной на эскалацию международной напряженности политикой Евросоюза и НАТО, — сказал Липаев.

Посол добавил, что Румыния продолжает активно поддерживать Киев. В частности, речь идет о поставках оружия, обучении военных ВСУ и оказании финансовой помощи.

Ранее Липаев рассказал, что потраченная Румынией на помощь Киеву сумма существенно превышает $1 млрд (около 78,3 млрд рублей). По его словам, соответствующая сумма продолжает увеличиваться. Дипломат обратил внимание, что румынская сторона активно задействована в подготовке украинских военных, включая пилотов F-16, а также в ремонте военной техники. Эти действия ведут к затягиванию кризисной ситуации, отметил он.

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