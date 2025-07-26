В Москве арестовали мужчину по делу о госизмене

Мещанский районный суд Москвы арестовал мужчину по обвинению в государственной измене, сообщает ТАСС. Детали уголовного дела в настоящее время не разглашаются.

Постановлением <...> суда города Москвы в отношении Крысяева Р. Ю. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в суде.

Ранее стало известно, что блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут проверить на госизмену. Журналист объявлен в международный розыск и заочно арестован за осуществление целенаправленного сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности России.

Адвокат Мария Ярмуш также допустила, что Дудю может грозить уголовное дело по статье о госизмене, поскольку его подозревают в помощи иностранным государствам в ущерб безопасности России. Кроме того, Дудь может понести уголовное наказание по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, однако не окажется в тюрьме, считает юрист Александр Хаминский. При этом после двукратного привлечения к административной ответственности предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.