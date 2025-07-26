«Немножко потроллил»: что на самом деле случилось с военкором Филатовым?

«Немножко потроллил»: что на самом деле случилось с военкором Филатовым?

Военкор Андрей Филатов вышел на связь после сообщения о его возможной гибели под Покровском. Что об этом известно, какими сведениями поделился журналист, кого и зачем он решил «немножко потроллить»?

Что на самом деле случилось с военкором Филатовым

Накануне ряд Telegram-каналов и СМИ сообщили, что Филатов пропал под Покровском. Согласно представленным данным, его атаковал украинский FPV-дрон, после чего журналист перестал выходить на связь.

На месте предполагаемого инцидента обнаружили мотоцикл и камеру, принадлежавшие военкору. При этом, как утверждалось, в военных госпиталях сведений о поступлении Филатова не было. По данным источников, журналист перестал выходить на связь утром 25 июля.

26 июля Филатов опубликовал пост в своем Telegram-канале и прояснил ситуацию. Он объяснил, что не выходил на контакт, так как находился в дороге. Также, по словам военкора, он решил «немножко потроллить противника».

«Коллегиально с друзьями решили выманить „коллективного переможника“ на публичную очередную перемогу: типа они всех победили, и все у них хорошо, и что они такие крутые профессионалы. <...> Ну и устроили такой небольшой перформанс», — написал Филатов в своем Telegram-канале.

Позднее военкор представил кадры, как FPV-дрон пытается ударить по его мотоциклу. Филатову удается увернутся от атаки, и БПЛА взрывается слева от него. Дрон не задел журналиста, и он, отметив, что с ним все в порядке, продолжил движение.

«Цел, цел, цел! Да-да», — говорит Филатов на видео.

Какую реакцию вызвал инцидент

Инцидент с якобы смертью Филатова вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Некоторые Telegram-каналы поддержали военкора, другие — выступили с критикой.

«Прошу прощения у тех, кто искренне переживал за Филатова. Мы все понимаем и понимали, на что идем. Простите за потрепанные нервы», — написал Telegram-канал «Южный фронт», комментируя свою публикацию о пропаже Филатова.

Авторы «передали привет тем, кто от себя накидывал подробности про смерть Андрея».

«Молодцы, хайп превыше. Многие показали свою <...> сущность», — добавил источник.

Telegram-канал RUSVARG пришел к выводу, что украинская сторона «повелась» на «троллинг» Филатова.

«В очередной раз доказывает их сущность. Лишь бы <...> с пеной у рта доказывать перемогу. <...> Да и к тому же интересно было наблюдать, как ряд отечественных околовоенных, нижнетелеграмных каналов начали качать эту тему своими мнениями, <...> оскорбляя Андрея и устраивая пляски на костях. Мерзкие люди», — говорится в сообщении.

По мнению Telegram-канала «Янсен | Z», новость о «гибели» Филатова — «гнилая ложь». Вместе с тем автор задался вопросом, в каком статусе военкор находится в зоне боевых действий.

«Насколько мне известно — он военкор, раньше вроде для RT снимал. Но и тогда, и сейчас он регулярно оказывался в кадре с боевым оружием. И отнюдь не с гражданской „Сайгой“ от дронов. Посему второй важный вопрос: кто выдает Андрею Филатову, гражданскому лицу, оружие, на каком основании и почему это настолько никого не волнует?» — заявил источник.

Автор Telegram-канала «Тупи4ок Дизайнера» посчитал, что Филатов «пробивает очередное дно».

«Отличный перформанс устроил военкор Филатов. Плевать, что там думали себе ресурсы <...> [украинцев], но как знатно Филатов разоблачил всех своих, это надо уметь. Переживали, что он погиб? Дурачье! „Схавали“ фейк? Теперь все собачатся. Сам Филатов тоже на взводе, обиделся на сравнение с [Аркадием] Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru). Сам себе специалист активных мероприятий. Весь Генштаб на уши поднял, герой! Давай еще, главное себя береги. Как тот мальчик, что кричал „Волки!“» — пишет Telegram-канал Win/Win.

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