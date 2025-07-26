Не уступил и лишился прав? Как пропускать машины с мигалками, изменения ПДД

Не уступил и лишился прав? Как пропускать машины с мигалками, изменения ПДД

Новые изменения в ПДД вступили в силу 26 июля. Что об этом известно, как теперь пропускать машины со спецсигналами, правда ли можно лишиться прав?

Что известно об изменениях в ПДД

В России начало действовать постановление, которое утверждает порядок действий при приближении автомобилей со спецсигналами. Теперь, в отличие от прежней формулировки «уступить дорогу», в документе прописаны четкие правила, которых должен придерживаться водитель.

Так, нужно уступать машинам без цветографической схемы на борту — на таких авто обычно перевозят чиновников, а также автомобилям, которые едут в колонне сопровождения, впереди которой — машина с мигалкой. При этом обязанность пропускать транспорт «традиционных» оперативных служб, таких как скорая помощь, МЧС, пожарные и другие, на машинах с цветографической раскраской сохранилась.



Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также впервые введен запрет на опережение автомобилей со спецсигналами, а именно на движение с большей скоростью в соседнем ряду в одном направлении и на движение с их скоростью в соседних полосах.

Вместе с тем нельзя создавать для машин с мигалками помехи и препятствовать их «организованному движению». При этом в правилах не уточняется, что именно подразумевается под «препятствованием».

Правда ли можно лишиться прав, если не уступить дорогу

В случае нарушения новых правил пока действует текущая редакция статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях. За отказ предоставить преимущество в проезде машине с включенными спецсигналами предполагается штраф в размере 500 рублей. Если речь идет о транспортном средстве с цветографической схемой, то санкция назначается судом в виде штрафа в размере от 4,5–7,5 тысячи рублей или лишения прав.

Однако наказание планируют ужесточить: поправки к КоАП уже одобрили в Госдуме и Совете Федерации. Согласно нововведениям, отказ пропустить авто оперативной службы обернется штрафом 7,5–10 тысяч рублей или лишением прав. Такие же санкции могут последовать за отказ пропустить машину со спецсигналами без цветографической схемы.

Кому положен спецсигнал на служебном автомобиле

Правительству полагается 32 автомобиля с мигалками без цветографических схем на борту, следует из приказа президента. Администрации главы государства отводится 28 авто, управлению делами президента — 11, Госдуме — 17, Совету Федерации — 6.



Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура может иметь 30 таких автомобилей, Следственный комитет — 12, МВД — 98, Министерство иностранных дел — 5, Минобороны — 22, Фельдъегерская служба — 60, Служба внешней разведки — 8, ФСБ — 207, Федеральная служба войск национальной гвардии — 45.

Кроме того, по одной машине положено Счетной палате, Конституционному суду, Главному управлению специальных программ президента РФ, Росфинмониторингу, Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральной службе судебных приставов, Российской академии наук.

Еще 85 ТС приходится на высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Федерации.

В рамках последних изменений, которые были внесены в указ в марте 2025 года, один автомобиль добавили Роскосмосу. Ранее, в ноябре 2024-го, отдельный спецсигнал получила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

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