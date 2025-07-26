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26 июля 2025 в 11:15

Погода в Москве в субботу, 26 июля: горожан предупредили об опасном явлении

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве в эти выходные ожидается много солнца и до плюс 28 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что известно о погоде в столице в субботу, 26 июля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 26 июля

По словам Вильфанда, в выходные температурные показатели полностью будут соответствовать климатической норме: от 25 до 28 градусов днем. Ночная температура составит около 15 градусов.

«Солнца будет много в выходные в Москве, температура сразу такая вполне летняя», — сказал он.

Вильфанд уточнил, что при этом кратковременные дожди возможны и в субботу, и в воскресенье, 27 июля.

«Не исключены с грозой, но непродолжительной: 15–20 минут — и облака рассеиваются, опять солнце сияет. Поэтому будет хорошая летняя погода», — отметил метеоролог.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус считает, что в Москве сегодня и завтра не будет дождей.

«Сегодня формирование метеорологических условий в столичном регионе будет происходить в противоборстве солнечного и сухого антициклона с северо-востока и облачной гряды атмосферного фронта с юго-запада. В такой ситуации, при переменной облачности, в столице осадков не ожидается, а на юге и западе Подмосковья в послеполуденные часы местами прошумят короткие грозовые дожди», — сообщил он.

По его информации, 26 июля температура воздуха в столице составит плюс 26–28 градусов, по области — плюс 24–29 градусов. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., что около нормы.

Вильфанд также предупредил, что с понедельника, 28 июля, в Московском регионе прогнозируется жаркая погода с температурой, превышающей 30-градусные отметки.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«На протяжении рабочих дней следующей недели в Москве ожидается температура в диапазоне 28–30 градусов. Это значит, что появятся предупреждения об опасном явлении — сильной жаре, так как температура в 30 градусов уже считается высокой. Она на 2–3 градуса выше нормы. Последняя декада июля и первые числа августа являются самым жарким климатическим периодом, так что высокие температуры вполне ожидаемы», — заявил специалист.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 26 июля

По данным Леуса, сегодня Северная столица будет находиться на границе влияния циклона над Прибалтикой и гребня антициклона с востока. В такой ситуации воздушные массы над регионом станут неустойчивыми и во второй половине дня местами, преимущественно в западной половине территории, пройдут короткие грозовые дожди, однако температурные показатели вновь ожидаются на 5–6 градусов выше климатической нормы.

«Температура воздуха — плюс 29–31 градус, в Ленинградской области — плюс 27–32 градуса. Ветер южный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — рассказал Леус.

В воскресенье без осадков, ночью — плюс 18–20 градусов, днем — плюс 30–32 градуса.

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