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26 июля 2025 в 12:40

«Цел, цел, цел!»: появились кадры с прилетом дрона по военкору Филатову

Военкор Филатов опубликовал кадры с прилетом по нему FPV-дрона ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Андрей Филатов опубликовал в своем Telegram-канале кадры с прилетом по нему украинского дрона в Донецкой Народной Республике. Журналист заверил, что с ним все в порядке. Он объяснил, что перестал выходить на связь, поскольку решил «потроллить противника».

Друзья, выпал со связи, так как в дороге. Еду тут по одним делам очень важным и с интернетом не очень. <...> Мы решили немножко потроллить противника... <...> Ну и устроили такой небольшой перформанс, — написал он.

На кадрах, опубликованных журналистом, видно, что беспилотник взорвался рядом с его мотоциклом. Дрон не задел Филатова, и он, отметив, что с ним все в порядке, продолжил движение.

Цел, цел, цел! Да-да, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Филатов пропал под Покровском (Красноармейск). Отмечалось, что его атаковал украинский FPV-дрон. С ним были и другие люди, однако никто не выходил на связь.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина открыто бравирует причастностью к совершению убийств российских журналистов, а Запад сознательно закрывает на это глаза. По его словам, хладнокровно спланированные убийства представителей медиапространства РФ подтверждают, что Киев открыл на них настоящую охоту.

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