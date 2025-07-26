Стало известно, вернут ли пенсионерке 20 слитков золота и миллионы рублей

Московская пенсионерка вряд ли вернет похищенное мошенниками имущество на 63,7 млн рублей, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, курьер, скорее всего, оставил себе лишь малую часть суммы.

Призрачные шансы, что ей вернут. Даже если найдут и задержат курьера, привлекут к ответственности, не факт, что у него найдут деньги и золото. Максимум он оставит себе небольшой процент. Шансов почти нет. И не только у этой женщины. У всех, кто с этим столкнулся, — добавил Игнатов.

Мошенники выманили у пенсионерки из Москвы деньги и пять килограммов золота на общую сумму 63,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Сначала злоумышленники представились сотрудниками сервисной службы, которая якобы занимается заменой домофона в доме пожилой женщины.

Под этим предлогом аферисты убедили москвичку сообщить код из СМС, который, по их версии, был нужен для получения новых ключей. Затем пенсионерке позвонил другой мошенник, представившись сотрудником Роскомнадзора. Он стал запугивать жертву, что ее данные скомпрометированы и от ее имени оформлены фальшивые доверенности.

Чтобы защитить накопления, злоумышленник посоветовал женщине следовать инструкциям по телефону. За пять дней мошенники смогли выманить у москвички $200 тысяч, €20 тысяч, а также 4 млн рублей и 20 золотых слитков.