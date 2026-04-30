Четверо подростков втянули десятки школьников в схему с наркоденьгами Четырех молодых пермяков обвинили в незаконном обороте денег через чужие карты

Четырем молодым жителям Пермского края предъявлено обвинение в масштабной схеме по скупке и использованию чужих банковских карт, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Фигурантам вменяется неправомерный оборот средств платежей.

Следователи выяснили, что преступную цепочку выстроил 20-летний организатор. Именно он наладил канал временного приобретения карт, после чего подключил к делу подельников. В незаконный бизнес оказались втянуты 18-летний юноша, 16-летняя девушка и 17-летняя сообщница.

С ноября по декабрь 2025 года злоумышленники получили доступ к счетам более десяти несовершеннолетних жителей региона.