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26 июля 2025 в 14:43

«Засилье иностранцев»: в Госдуме раскритиковали Российскую премьер-лигу

Зампред Госдумы Жуков недоволен количеством иностранцев в РПЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков заявил о чрезмерном количестве иностранцев в Российской премьер-лиге (РПЛ). Так он прокомментировал изданию «ВсеПроСпорт» идею Министерства спорта РФ ужесточить лимит на легионеров с сезона-2026/27 до 10 иностранцев в заявке и пяти на поле, Сейчас действует формула 13/8.

Хочется, чтобы больше российских футболистов играло, чтобы они получали возможности для прогресса. Я понимаю позицию Минспорта. Есть ощущение, что у нас в РПЛ засилье иностранцев, многовато их. Три россиянина на поле — куда это годится?сказал зампред Госдумы.

Тем временем стало известно, что футболисты самарских «Крыльев Советов» одержали победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура МИР Российской премьер-лиги. Оба гола были забиты в добавленное ко второму тайму время. «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород» провели между собой уже 11 матчей в РПЛ. Дважды команды сыграли вничью, пять раз побеждали самарцы и четыре — нижегородцы.

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