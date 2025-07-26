«Засилье иностранцев»: в Госдуме раскритиковали Российскую премьер-лигу

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков заявил о чрезмерном количестве иностранцев в Российской премьер-лиге (РПЛ). Так он прокомментировал изданию «ВсеПроСпорт» идею Министерства спорта РФ ужесточить лимит на легионеров с сезона-2026/27 до 10 иностранцев в заявке и пяти на поле, Сейчас действует формула 13/8.

Хочется, чтобы больше российских футболистов играло, чтобы они получали возможности для прогресса. Я понимаю позицию Минспорта. Есть ощущение, что у нас в РПЛ засилье иностранцев, многовато их. Три россиянина на поле — куда это годится? — сказал зампред Госдумы.

Тем временем стало известно, что футболисты самарских «Крыльев Советов» одержали победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура МИР Российской премьер-лиги. Оба гола были забиты в добавленное ко второму тайму время. «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород» провели между собой уже 11 матчей в РПЛ. Дважды команды сыграли вничью, пять раз побеждали самарцы и четыре — нижегородцы.