Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 01:34

На Западе заметили, что Трамп изменил отношение к Украине

Эксперт Кавано: Трамп практически потерял интерес к Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отсутствие реакции Вашингтона на потерю контроля Киевом над месторождением лития на западе ДНР указывает на то, что президент США Дональд Трамп практически утратил интерес к Украине, заявила сотрудник аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавано. По ее словам, это особенно заметно в свете конфликта между Израилем и Ираном, передает Responsible Statecraft.

Отраслевые аналитики считают месторождение лития, о котором идет речь, довольно небольшим, но все равно ценным из-за концентрации и высокого качества руды. Другими словами, этот как раз тот актив, который администрация Трампа, как казалось, хотела использовать, — напомнила специалист.

Эксперт считает, что это свидетельствует о том, «какое низкое место Украина <...> сейчас занимает в списке приоритетов Трампа». Киев и его сторонники обеспокоены тем, что «Трамп почти полностью потерял интерес к Украине», добавила Кавано.

Ранее депутат Госдумы Николай Будуев в интервью NEWS.ru отметил, что намерение Дональда Трампа усилить санкционное давление на Россию объясняется не только стремлением поддержать Украину или добиться прогресса в мирных переговорах. Парламентарий указал, что за этим стоит сохраняющееся у американского лидера стремление к установлению «мирового господства» США.

До этого американский сенатор Линдси Грэм рассказал о готовности Трампа ужесточить санкции против России и продвинуть соответствующий билль. Согласно инициативе, у США будет возможность ввести пошлины в размере 500% на продукцию тех стран, которые закупают товары или ресурсы у России и не поддерживают Украину.

Дональд Трамп
США
Украина
ресурсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венгрии рассказали, когда можно было завершить украинский конфликт
Разъяренный житель Камчатки гонялся за сбежавшей лисой-блогером
В российском городе школьников пришлось доставлять на пересдачу с полицией
Раскрыты детали из жизни причастной к подрыву экс-мэра Луганска
«Пережила шок»: туристка из России рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.