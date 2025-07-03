На Западе заметили, что Трамп изменил отношение к Украине Эксперт Кавано: Трамп практически потерял интерес к Украине

Отсутствие реакции Вашингтона на потерю контроля Киевом над месторождением лития на западе ДНР указывает на то, что президент США Дональд Трамп практически утратил интерес к Украине, заявила сотрудник аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавано. По ее словам, это особенно заметно в свете конфликта между Израилем и Ираном, передает Responsible Statecraft.

Отраслевые аналитики считают месторождение лития, о котором идет речь, довольно небольшим, но все равно ценным из-за концентрации и высокого качества руды. Другими словами, этот как раз тот актив, который администрация Трампа, как казалось, хотела использовать, — напомнила специалист.

Эксперт считает, что это свидетельствует о том, «какое низкое место Украина <...> сейчас занимает в списке приоритетов Трампа». Киев и его сторонники обеспокоены тем, что «Трамп почти полностью потерял интерес к Украине», добавила Кавано.

Ранее депутат Госдумы Николай Будуев в интервью NEWS.ru отметил, что намерение Дональда Трампа усилить санкционное давление на Россию объясняется не только стремлением поддержать Украину или добиться прогресса в мирных переговорах. Парламентарий указал, что за этим стоит сохраняющееся у американского лидера стремление к установлению «мирового господства» США.

До этого американский сенатор Линдси Грэм рассказал о готовности Трампа ужесточить санкции против России и продвинуть соответствующий билль. Согласно инициативе, у США будет возможность ввести пошлины в размере 500% на продукцию тех стран, которые закупают товары или ресурсы у России и не поддерживают Украину.