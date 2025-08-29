День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 05:20

Юрист раскрыл, в каком случае россиян могут оштрафовать за скворечник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неправильное укрепление скворечника на балконе грозит штрафом до 2,5 тысячи рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, данное наказание закреплено в статье 7.21 КоАП РФ о нарушении правил пользования жилыми помещениями.

Административная ответственность по статье 7.21 КоАП РФ наступает за нарушение правил содержания и использования жилых помещений, включая самовольные переустройства. Размер санкций варьируется от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей для физических лиц и может достигать 50 тысяч рублей для юридических лиц. Применительно к скворечникам решающее значение имеет способ их крепления и воздействие на конструктивные элементы здания, — сказал Русяев.

Он объяснил, что если домик для птиц размещается без нарушения целостности балконной плиты, не изменяет внешний облик фасада и не создает препятствий для эвакуации, то основания для привлечения к ответственности отсутствуют. При этом, по словам юриста, прикрепленный к несущим элементам или изменяющий внешний вид здания скворечник может стать основанием для штрафа.

Согласно статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, балконная плита и несущие элементы фасада относятся к общему имуществу многоквартирного дома. Любые изменения, затрагивающие эти конструкции, требуют согласования с собственниками помещений. Статья 40 того же кодекса устанавливает порядок принятия решений по вопросам, касающимся общего имущества, — добавил Русяев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что жители многоквартирных домов не имеют права самостоятельно закреплять за собой места для парковки во дворах. По его словам, за самовольную установку ограждений водители могут быть оштрафованы на сумму от пяти тысяч рублей.

юристы
законы
штрафы
Россия
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
