Юрист раскрыл, в каком случае россиян могут оштрафовать за скворечник

Неправильное укрепление скворечника на балконе грозит штрафом до 2,5 тысячи рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, данное наказание закреплено в статье 7.21 КоАП РФ о нарушении правил пользования жилыми помещениями.

Административная ответственность по статье 7.21 КоАП РФ наступает за нарушение правил содержания и использования жилых помещений, включая самовольные переустройства. Размер санкций варьируется от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей для физических лиц и может достигать 50 тысяч рублей для юридических лиц. Применительно к скворечникам решающее значение имеет способ их крепления и воздействие на конструктивные элементы здания, — сказал Русяев.

Он объяснил, что если домик для птиц размещается без нарушения целостности балконной плиты, не изменяет внешний облик фасада и не создает препятствий для эвакуации, то основания для привлечения к ответственности отсутствуют. При этом, по словам юриста, прикрепленный к несущим элементам или изменяющий внешний вид здания скворечник может стать основанием для штрафа.

Согласно статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, балконная плита и несущие элементы фасада относятся к общему имуществу многоквартирного дома. Любые изменения, затрагивающие эти конструкции, требуют согласования с собственниками помещений. Статья 40 того же кодекса устанавливает порядок принятия решений по вопросам, касающимся общего имущества, — добавил Русяев.

