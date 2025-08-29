День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 04:32

Военный эксперт озвучил важность освобождения Нелеповки для ДНР

Марочко: освобождение Нелеповки позволит сформировать огневой мешок для ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Освобождение российскими войсками населенного пункта Нелеповка в Донецкой Народной Республике имеет важное оперативно-тактическое значение, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это создает угрозу окружения для украинской группировки, дислоцированной между этим населенным пунктом и Часовым Яром, пишет ТАСС.

Взятие Нелеповки — это серьезный успех российских войск. Прежде всего, это очередной населенный пункт на пути к освобождению населенного пункта Константиновка. Также сейчас сформирован полноценный огневой мешок, — указал Марочко.

Успешное наступление позволяет российским войскам занять выгодные позиции для дальнейшего продвижения. Контроль над этим участком даст возможность изменить оперативную обстановку во всем регионе.

Министерство обороны России официально сообщило об освобождении Нелеповки бойцами группировки «Юг» 28 августа. Данный успех является частью последовательного наступления российских войск на Донецком направлении.

До этого подразделения российской армии успешно продвинулись в районе Колодезей в ДНР. Они прорвали оборону ВСУ и продвинулись на один километр к Ставкам. Южнее войска также продвинулись к Дзержинскому.

ВС РФ
ДНР
Андрей Марочко
значение
