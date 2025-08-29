Погиб глава правительства хуситов Глава правительства хуситов ар-Рахави мог погибнуть при ударе Израиля по Сане

Премьер-министр правительства йеменских хуситов Ахмед Галеб ар-Рахави погиб в результате авиаудара Израиля по столице Йемена, сообщил источник РИА Новости, близкий к семье политика. Инцидент произошел в ходе эскалации напряженности между израильскими вооруженными силами и движением «Ансар Аллах» (хуситы).

Израильские истребители бомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, в результате чего погибли четыре человека, включая премьер-министра правительства «перемен и созидания» Ахмеда Галеб ар-Рахави и нескольких его соратников. Другие получили ранения, — указано в сообщении.

Ар-Рахави занимал пост премьер-министра с 10 августа прошлого года. Авиаудар был нанесен в четверг, когда израильская авиация совершила 12 ударов по казармам и позициям «Ансар Аллах» в Сане.

Эти действия стали ответом на объявленную движением атаку на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Ожидается, что группировка «Ансар Аллах» официально объявит о смерти своего премьер-министра в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что израильская армия нанесла удар по столице Йемена Сане во время трансляции выступления лидера движения «Ансар Аллах» Абделя Малека аль-Хуси. При этом в городе прогремело несколько взрывов.