Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 29 августа, царство амброзии

Воздух столицы переполнен аллергенами сегодня, 29 августа. Уровень пыльцы амброзии держится на высоких значениях даже во влажную и дождливую погоду.
Мониторинг пыльцы в Москве сегодня
В столице стало чуть-чуть теплее: воздух прогреется до +20 градусов. Однако существенного улучшения не ожидается. Дождей не будет только утром, в остальное время держите под рукой зонтик. Помните, что влажный воздух способствует распространению плесневых грибков, о чем стоит помнить чувствительным людям.
Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 29 августа
Для многих поллинозников столичного региона есть хорошие новости. Уровень пыльцы сорных трав, в первую очередь полыни, а также злаков сейчас минимален.
В то же время амброзия очень активна: остановить ее не смогла даже дождливая погода, которая традиционно вымывает из воздуха пыльцу. Прогнозируемый уровень составляет 100–1000 единиц.
И, к сожалению, в Москве все еще крайне много грибков. Альтернария и кладоспориум продолжают портить жизнь столичным аллергикам: концентрация их спор чрезвычайно высока, больше 1000 единиц на кубометр. Это может вызвать серьезные проблемы у чувствительных людей.
Напоминаем внимательно следить за своими симптомами, всегда держать под рукой антигистаминные и не пренебрегать советами врачей.
