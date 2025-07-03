Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 01:00

Мефодий Перепелятник: приметы 3 июля для удачи и богатства

Приметы на 3 июля — что можно и нельзя делать в этот день Приметы на 3 июля — что можно и нельзя делать в этот день Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

3 июля — Мефодий Перепелятник, день, когда народный календарь наполнен мудрыми наблюдениями за природой и строгими запретами. Связан он с памятью о священномученике Мефодии Патарском, но в народе его прозвали Перепелятником — к этому сроку в полях поспевали хлеба, привлекавшие перепелов, и открывался охотничий сезон.

Погодные приметы — читаем небо и землю

  • Дождь 3 июля — тревожный знак. Считалось, что если в этот день зарядит дождь, то лить он будет целых 40 дней, принося сырость и неурожай.

  • Паук плетет паутину в углу — к установлению жаркой и ясной погоды. Если же паук замер без движения — жди ненастья и дождей.

  • Звонкое эхо в лесу — верная примета к теплым и солнечным дням. Глухое эхо, напротив, предрекало скорые ливни и похолодание.

  • Высокие плывущие облака — к затишью и ясности, а низкие, тяжелые тучи — к непогоде.

Звери и птицы — безмолвные предсказатели

  • Перепел подошел близко к дому или закричал — это предупреждение о свирепой, морозной зиме. А его громкие крики сулили дождь в ближайшие дни.

  • Лягушки расквакались на берегу или выползли из воды — верный знак приближающегося ненастья.

  • Лебеди, утки или гуси громко кричат с вечера — быть дождю на следующий день.

  • Муравьи спешно прячутся в муравейник — готовься к сильному ветру или буре.

Что категорически нельзя делать 3 июля?

  • Тратить отложенные деньги — это сулит неожиданные финансовые потери и нужду.

  • Рвать паутину — подобное действие, по поверьям, «рвет» ваше благосостояние, притягивая денежные трудности.

Мефодий Перепелятник: приметы 3 июля для удачи и богатства Мефодий Перепелятник: приметы 3 июля для удачи и богатства Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Заплетать косы (для женщин) — иначе волосы могут испортиться, стать ломкими.

  • Выбрасывать еду — остатки обязательно скормите животным, иначе весь год пройдет в тяжком труде ради пропитания.

Что сделать обязательно?

  • Рассказать о своих долгах (даже о мелких!) — этот необычный ритуал, по поверьям, притягивает финансовое благополучие и помогает вернуть долги.

  • Покормить домашних животных едой со своего стола — это не просто доброе дело, а залог будущего достатка в доме.

  • Довериться интуиции — в день Мефодия внутренний голос особенно точен в подсказках.

Почему Перепелятник? Удача охотника в этот день считалась знаком свыше. Поймать, а тем более увидеть белую перепелку — редчайшую диковинку — означало получить небывалое «охотничье счастье» на весь год. Такую птицу часто отпускали на волю.

Ранее мы рассказали, к чему снятся руки.

приметы
народныеприметы
июль
погода
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разъяренный житель Камчатки гонялся за сбежавшей лисой-блогером
В российском городе школьников пришлось доставлять на пересдачу с полицией
Раскрыты детали из жизни причастной к подрыву экс-мэра Луганска
«Пережила шок»: туристка из РФ рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.