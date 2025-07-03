Под Тверью обнаружили подпольный детский лагерь с девятью школьниками

В деревне Шалахино Тверской области обнаружен нелегальный детский лагерь, пишет Telegram-канал 78. Сообщается, что на момент прибытия полицейских в смене находились девять школьников.

Создательницей импровизированного лагеря, который представлял собой старую избу в деревне, оказалась жительница Санкт-Петербурга Анна Калашникова. По словам женщины, в нем отдыхали в том числе ее дети и крестники, а также ученики из ее школы, где она преподает труд для мальчиков.

По информации канала, условия в лагере оставляли желать лучшего: кухня была в запущенном состоянии, с грязной посудой и старым холодильником, содержащим сомнительные продукты. Дом, в котором размещались дети, находился в ветхом состоянии.

Полицейские и представители органов опеки приехали в Шалахино на второй день пребывания там детей. В результате проверки женщину обвинили в незаконной продаже путевок и взимании денег с родителей за пребывание детей в частном доме.

Ранее сообщалось, что бактерии рода Salmonella были обнаружены в продуктах в детском лагере «Орленок» под Омском, где в начале июня отравились дети. По данным областного управления Россельхознадзора, вредоносные организмы были выявлены в филе грудки цыпленка-бройлера. Специалисты добавили, что сальмонелла вызывает тяжелое инфекционное заболевание — сальмонеллез.