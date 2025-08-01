Диверсия ВСУ в Крыму и многотысячные потери: новости СВО к утру 1 августа

Вооруженные силы Украины могут устроить диверсию или атаковать Крым на фоне перехода Часова Яра под контроль России, заявил NEWS.ru военно-политический аналитик и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, подобными действиями Киев может попытаться отвлечь внимание Европы и США от неудач на фронте.

Он уточнил, что провокации можно ожидать и в российском инфополе. По словам советника главы ДНР, для избежания подобного рода сообщений необходимо соблюдать информационную гигиену и подвергать сомнению данные в интернете.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 31 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Названо число убитых и раненых бойцов ВСУ с начала года

Вооруженные силы Украины с начала года потеряли более 300 тысяч военных убитыми и ранеными. Уточняется, что только в июле — около 36 тысяч бойцов.

В остальные шесть месяцев потери составили более 265 тысяч человек. Такие подсчеты сделаны на основе данных еженедельных и суточных сводок российского военного ведомства.

Фото: Global Look Press

Путин дал право на две пенсии бойцам СВО и ополченцам Донбасса

Участники СВО, а также добровольцы и ополченцы Донбасса, сражавшиеся с 2014 года и получившие инвалидность, теперь имеют право на две пенсии. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Так, граждане, заключившие контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ, и получившие инвалидность в ходе участия в СВО на Украине, в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, могут получить либо пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости, либо пенсии по инвалидности и за выслугу лет. Такой же порядок касается тех, кто участвовал в спецоперации на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

ВС России оставили ВСУ без связи перед боями за Суджу

Расчеты дронов-камикадзе типа летающее крыло «Черника-2» в ночь перед решающими боями за Суджу и операцией «Поток» в марте 2025 года оставили ВСУ в полной изоляции, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По его словам, военные вывели из строя множество украинских стратегических вышек со связью.

Он уточнил, что дроны «Черника-2» вызвали несогласованность действий у ВСУ, группы не могли взаимодействовать между собой. Сейчас беспилотники тоже активно применяются в зоне СВО, став «скальпелем в руках российских бойцов», констатировал источник.

Над Воронежской областью уничтожили несколько БПЛА

Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили несколько дронов.

Он подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется. Губернатор призвал соблюдать меры предосторожности и следить за дальнейшими сообщениями МЧС России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боец ВС России 10 дней в одиночку противостоял ВСУ

Боец отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным Асыл 10 дней в одиночку оборонял позицию в ходе освобождения Часова Яра, сообщил командир штурмовой роты отряда с позывным Миссионер. По его словам, мужчина все это время был лишен воды и еды.

Он подчеркнул, что подошедшее подкрепление в итоге отодвинуло противника. Асыла после этого эвакуировали.

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