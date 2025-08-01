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01 августа 2025 в 06:57

Названо число убитых и раненых бойцов ВСУ с начала года

ТАСС: ВСУ за семь месяцев 2025 года потеряли более 300 тысяч бойцов

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины с начала года потеряли более 300 тысяч военных убитыми и ранеными, следует из материалов ТАСС. Уточняется, что только в июле — около 36 тысяч бойцов.

В материале говорится, что в остальные шесть месяцев потери составили более 265 тысяч человек. Такие подсчеты сделаны на основе данных еженедельных и суточных сводок российского военного ведомства.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что взятие под контроль Часова Яра откроет путь к полному контролю Вооруженных сил России над Донецкой Народной Республикой. По его словам, это исторически русский город. Он отметил, что взятие населенного пункта проводилось с осторожностью, чтобы минимизировать ущерб для местных жителей.

До этого стало известно, что российские войска расширяют зону контроля вокруг Купянска в Харьковской области. Как заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, это происходит в рамках подготовки к взятию под контроль самого города. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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