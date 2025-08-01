«Обнаружены и уничтожены»: над Воронежской областью сработала ПВО Гусев: над Воронежской областью уничтожили несколько БПЛА

Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили несколько дронов.

Над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет, — указал Гусев.

Он подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется. Губернатор призвал соблюдать меры предосторожности и следить за дальнейшими сообщениями МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Пензе из-за атаки дронов ВСУ произошел серьезный пожар. По словам очевидцев, был слышен громкий звук, похожий на взрыв, а в одном из районов города увидели густой дым. В ГУ МЧС России по региону отметили, что в Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность».

До этого выяснилось, что силы ПВО в ночь на 31 июля сбили 32 беспилотника ВСУ в небе над Россией. Атаке подверглись шесть регионов страны — Волгоградская, Воронежская, Белгородская, Тамбовская, Ростовская области, а также Республика Крым.