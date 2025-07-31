Путин дал право на две пенсии двум категориям россиян

Участники СВО, а также добровольцы и ополченцы Донбасса, сражавшиеся с 2014 года и получившие инвалидность, теперь имеют право на две пенсии, передает ТАСС. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Так, граждане, заключившие контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ, и получившие инвалидность в ходе участия в СВО на Украине, в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, могут получить либо пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости, либо пенсии по инвалидности и за выслугу лет. Такой же порядок касается тех, кто участвовал в спецоперации на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Ранее депутаты предложили освободить семьи бойцов СВО от туристического налога и направили соответствующий законопроект в правительство РФ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что ожидание близкого человека с фронта — тяжелое испытание, требующее особого внимания со стороны государства. По его словам, в налоговую базу не должна входить стоимость проживания на отдыхе для родных и близких военнослужащих.

Кроме того, сенаторы направили в Госдуму три законопроекта, направленных на усиление соцподдержки участников СВО и их семей. Один из документов касается закона «О статусе военнослужащих» и предлагает закрепить за бойцами право бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. По словам вице-спикера Совфеда Инны Святенко, эта мера устранит неравенство между военнослужащими и добровольцами в части транспортных льгот.