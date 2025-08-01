«На морально-волевых»: боец ВС России 10 дней в одиночку противостоял ВСУ Боец Асыл 10 дней один без еды и воды оборонял позиции в Часовом Яре

Боец отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным Асыл 10 дней в одиночку оборонял позицию в ходе освобождения Часова Яра, сообщил ТАСС командир штурмовой роты отряда с позывным Миссионер. По его словам, мужчина все это время был лишен воды и еды.

Противник начал давить на наши позиции, и Асыл 10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг 200-й бригады, находясь при этом без еды и воды, на морально-волевых качествах, — сказал Миссионер.

Он подчеркнул, что подошедшее подкрепление в итоге отодвинуло противника. Асыла после этого эвакуировали.

Ранее рядовой Сергей Бурмистров заметил украинскую диверсионно-разведывательную группу посреди ночи и открыл огонь. В Министерстве обороны России уточнили, что этим он вынудил противника в спешке оборудовать себе укрытие. Бойцу удалось в одиночку сдержать ДРГ до прибытия подкрепления.

До этого на Сумском направлении российские бойцы заманили в засаду диверсионно-разведывательную группу 6-го полка ССО украинской армии. Координаты военных удалось определить благодаря информации, которую в соцсетях публиковала мать одного из бойцов.