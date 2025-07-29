Бойцу удалось в одиночку сдержать группу диверсантов

Рядовой Сергей Бурмистров заметил украинскую диверсионно-разведывательную группу посреди ночи и открыл огонь по солдатам, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, этим он вынудил противника в спешке оборудовать себе укрытие. Бойцу удалось в одиночку сдержать ДРГ до прибытия подкрепления, передает РИА Новости.

Оценив обстановку и доложив о приближающихся диверсантах, Сергей занял выгодную позицию. Подпустив ДРГ поближе, Сергей Бурмистров открыл огонь на поражение, заставив противника в спешке оборудовать себе укрытие, и удерживал его до прибытия подкрепления, — заявили в ведомстве.

В результате действий рядового российским войскам удалось захватить в плен командира украинской ДРГ. На допросе он раскрыл расположение одного из опорных пунктов, пути подхода к нему и огневые точки. Это позволило ВС РФ уничтожить объект ВСУ.

Ранее на Сумском направлении российские бойцы заманили в засаду диверсионно-разведывательную группу 6-го полка ССО украинской армии. Координаты военных удалось определить благодаря информации, которую в соцсетях публиковала мать одного из бойцов.