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29 июля 2025 в 08:20

Бойцу удалось в одиночку сдержать группу диверсантов

Рядовой Бурмистров в одиночку сдержал украинскую ДРГ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рядовой Сергей Бурмистров заметил украинскую диверсионно-разведывательную группу посреди ночи и открыл огонь по солдатам, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, этим он вынудил противника в спешке оборудовать себе укрытие. Бойцу удалось в одиночку сдержать ДРГ до прибытия подкрепления, передает РИА Новости.

Оценив обстановку и доложив о приближающихся диверсантах, Сергей занял выгодную позицию. Подпустив ДРГ поближе, Сергей Бурмистров открыл огонь на поражение, заставив противника в спешке оборудовать себе укрытие, и удерживал его до прибытия подкрепления, — заявили в ведомстве.

В результате действий рядового российским войскам удалось захватить в плен командира украинской ДРГ. На допросе он раскрыл расположение одного из опорных пунктов, пути подхода к нему и огневые точки. Это позволило ВС РФ уничтожить объект ВСУ.

Ранее на Сумском направлении российские бойцы заманили в засаду диверсионно-разведывательную группу 6-го полка ССО украинской армии. Координаты военных удалось определить благодаря информации, которую в соцсетях публиковала мать одного из бойцов.

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