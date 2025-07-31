Военэксперт ответил, какую «акцию» ВСУ устроят на фоне потери Часова Яра

Вооруженные силы Украины могут устроить диверсию или атаковать Крым на фоне перехода Часова Яра под контроль России, заявил NEWS.ru военно-политический аналитик и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, подобными действиями Киев может попытаться отвлечь внимание Европы и США от неудач на фронте.

Если говорить о потере Часова Яра, то для ВСУ это очень серьезно, потому что город занял серьезную позицию на линии обороны. Если говорить о том, что в информационном пространстве Украина попытается скрыть эту новость за какой-то провокацией или яркой картинкой, то сложно сказать, что они предпримут. Они могут, например, в очередной раз попытаться нанести удар по своим гражданским, чтобы нас в этом обвинить и перераспределить внимание Европы и США. Возможно, будет предпринята какая-то новая попытка атаковать именно Крым и Севастополь, потому что это тоже ярко, — сказал Гагин.

Он уточнил, что провокации можно ожидать и в российском инфополе. По словам советника главы ДНР, для избежания подобного рода сообщений необходимо соблюдать информационную гигиену и подвергать сомнению данные в интернете.

Все должны понимать, что если о событии пишут и говорят, значит, это кому-то выгодно. Очень часто информация выдается российскими блогерами, которые почему-то ориентируются на противника. Поэтому я бы призвал граждан не верить на слово неизвестным ресурсам. У нас есть федеральные каналы и аккредитованные СМИ, которые дают правду. Все остальное надо ставить под сомнение, — добавил Гагин.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска смогли занять Часов Яр. Установление контроля над населенным пунктом осуществили бойцы Южной группировки войск в ходе наступательных действий.