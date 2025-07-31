Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 17:42

Военэксперт ответил, какую «акцию» ВСУ устроят на фоне потери Часова Яра

Советник главы ДНР Гагин: ВСУ могут устроить диверсию или атаковать Крым

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины могут устроить диверсию или атаковать Крым на фоне перехода Часова Яра под контроль России, заявил NEWS.ru военно-политический аналитик и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, подобными действиями Киев может попытаться отвлечь внимание Европы и США от неудач на фронте.

Если говорить о потере Часова Яра, то для ВСУ это очень серьезно, потому что город занял серьезную позицию на линии обороны. Если говорить о том, что в информационном пространстве Украина попытается скрыть эту новость за какой-то провокацией или яркой картинкой, то сложно сказать, что они предпримут. Они могут, например, в очередной раз попытаться нанести удар по своим гражданским, чтобы нас в этом обвинить и перераспределить внимание Европы и США. Возможно, будет предпринята какая-то новая попытка атаковать именно Крым и Севастополь, потому что это тоже ярко, — сказал Гагин.

Он уточнил, что провокации можно ожидать и в российском инфополе. По словам советника главы ДНР, для избежания подобного рода сообщений необходимо соблюдать информационную гигиену и подвергать сомнению данные в интернете.

Все должны понимать, что если о событии пишут и говорят, значит, это кому-то выгодно. Очень часто информация выдается российскими блогерами, которые почему-то ориентируются на противника. Поэтому я бы призвал граждан не верить на слово неизвестным ресурсам. У нас есть федеральные каналы и аккредитованные СМИ, которые дают правду. Все остальное надо ставить под сомнение, — добавил Гагин.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска смогли занять Часов Яр. Установление контроля над населенным пунктом осуществили бойцы Южной группировки войск в ходе наступательных действий.

Ян Гагин
ВСУ
СВО
Часов Яр
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпредство США в ООН дало емкое объяснение ультиматуму Трампа
Белоусов провел переговоры с важным гостем из Азии
Евросоюз отреагировал на новый закон о НАБУ и САП на Украине
Звезда «Дома 2» обратился песней Джигарханяна к иноагенту Солнцеву
Пожар в Балашихе унес жизни двух человек
Камчатку встревожило еще одно землетрясение
Крыму грозит катастрофическое землетрясение? Опасность, выдержит ли мост
Сырского вывели на чистую воду после призыва обучать бойцов ВСУ под землей
Гороскоп на август-2025: завершаем лето с улыбкой
Раскрыта сеть атаковавших российские компании хакеров
Казахстан определился с подрядчиком для строительства третьей АЭС
Энергетик описал последствия введения США пошлин против партнеров России
Рекордную молнию длиной 829 километров зафиксировали в США
Американист разоблачил обман ЕС в торговой сделке с США
Напарница биатлонистки Дальмайер раскрыла подробности ее гибели
В России приняты новые правила работы сервисов рассрочки
Развратный нянь: педофил открыл детсад и восемь лет растлевал ребятишек
Оценены перспективы комбинированных ударов ВС РФ по позициям ВСУ
Умер основатель Independent Media и экс-президент РБК Дерк Сауэр
Стало известно, как погибла биатлонистка Дальмайер
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.