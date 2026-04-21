«Дождутся бабьего бунта»: чем ответит Боня на оскорбления Соловьева

Журналист Владимир Соловьев в эфире федерального канала обругал блогера Викторию Боню после ее обращения к президенту России Владимиру Путину. В ответ Виктория записала видео и заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства. Как эксперты оценивают войну этих медиаперсон, есть ли у Бони шанс получить публичные извинения от Соловьева — выяснил NEWS.ru.

За что Соловьев обозвал Боню

Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия» назвал Викторию Боню «потрепанной шалавой» после ее обращения к Владимиру Путину. Журналист акцентировал внимание на том, что Виктория давно живет в Монако и при этом позволяет себе «отрывать рот». Он также потребовал от Следственного комитета России, Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры дать правовую оценку высказываниям экс-участницы проекта «Дом-2».

Боня в ответ записала видеоролик, в котором предстала в непривычном для себя имидже — строгом костюме с галстуком. Она заявила, что готовит иск не только к Соловьеву, но также к депутату Государственной думы РФ Виталию Милонову и дизайнеру Артемию Лебедеву. Виктория предложила другим женщинам присоединиться к судебным разбирательствам. Блогер напомнила, как Милонов называл ее «дубайской эскортницей». Артемий Лебедев в свою очередь оскорбил ведущую шоу «Натальная карта» Олесю Иванченко, предложив ей «сосать».

«Если ты не умеешь вести диалог, то тебе нечего делать ни на федеральном канале, ни в Думе, ни где-либо еще», — резюмировала Боня в деловом пиджаке, адресуя реплику медийным обидчикам.

Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мог ли Соловьев позавидовать Боне

Журналист и писатель Платон Беседин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что, возможно, в какой-то мере Владимир Соловьев мог позавидовать Боне.

«Думаю, что, с одной стороны, у Владимира Рудольфовича [возникло] возмущение праведное из-за того, что какая-то дама, которая что-то рекламирует в интернете, обращается к Путину „от лица народа“. Этакая профессиональная зависть, что какая-то девица высказалась — и у нее уже более 20 млн просмотров, в то время как телевизионных экспертов и аналитиков никто особо не слушает. Ее же (Боню. — NEWS.ru), думаю, больше всего возмутил тот факт, что [Соловьев] назвал ее „потрепанной“», — сказал Беседин.

Собеседник отметил, что блогер весьма грамотно выстроила свое видеовысказывание. Во-первых, она говорила не от себя лично, а от имени всех женщин. Многие подписчицы были обижены мужчинами, а значит, ее поддерживают. Во-вторых, она оделась соответствующим образом, в деловом стиле, это тоже важно, считает эксперт.

Платон добавил, что Боню не стоит недооценивать как лидера общественного мнения, пример тому — актер Владимир Зеленский. «Все смеялись, когда он бегал в кожаных штанах, а сейчас этот клоун возглавляет страну», — напомнил Беседин.

Владимир Соловьев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть ли шансы у Бони призвать Соловьева к ответу

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предположил в беседе с NEWS.ru, что дело до суда не дойдет. «Встретились два лидера общественного мнения. Каждый ловит хайп по-своему. Но конечно, лучше на личности не переходить, Владимир Рудольфович жестко высказался», — сказал Бородин.

Телекритик Александр Горбунов, наоборот, считает, что блогер может подать иск в суд и вполне имеет шансы выиграть, тогда Соловьеву придется принести извинения.

«Соловьев — оратор профессиональный, найдет слова и как преподнести», — полагает Горбунов. Он добавил, что журналист всегда был и остается в своих эфирах излишне эмоциональным, в его поведении нет ничего удивительного.

Актриса, театральный педагог и руководитель благотворительного фонда Яна Поплавская высказалась еще жестче в адрес Бони. «Патриотизм стал такой же разменной монетой, как православие: „Я с народом, Боже, помоги!“ Показная „любовь“ к Родине из Монако, показные походы в церковь с накачанными губами... Только люди и Бог не прощают лжи, фальши, ханжества и лицемерия», — написала Поплавская в своих соцсетях.

Юрист Екатерина Гордон, наоборот, выступила в поддержку Бони. Она сказала, что мужчины — медийные и нет — дождутся в итоге настоящего «бабьего бунта в России». «Я встану за Боню. За меня встанет Ленка. За Ленку — Светка... И начнется настоящий бабий бунт», — предрекла Гордон.

Читайте также:

Детство без матери, смерть брата: что известно о бойфренде Лерчек

«Семь лет, за что?» Гордон и Боня просят отпустить Чекалина из тюрьмы

Туалет в камере, душ раз в неделю: что ждет мужа Лерчек в СИЗО