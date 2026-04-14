Туалет в камере, душ раз в неделю: что ждет мужа Лерчек в СИЗО

Приговоренного к семи годам лишения свободы бизнесмена и блогера Артема Чекалина доставили в СИЗО-7 «Капотня». Там он будет находиться две недели на карантине, затем его этапируют в колонию для отбывания наказания. Какие условия ждут экс-мужа Лерчек, что может стать для него самым сложным — в материале NEWS.ru.

Что известно о СИЗО-7, в которое увезли Чекалина

Накануне Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы, ему вменялся незаконный вывод из России в ОАЭ 250 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении бывшей жены Чекалина Лерчек пока приостановлено. Это связано с ее заболеванием: у Валерии диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами.

Артем надеялся на условный срок. О мягком наказании в отношении бывшего мужа просила и Лерчек — накануне заседания блогер передала письмо судье Екатерине Кузьминой. После оглашения приговора Чекалин, замерев, долго смотрел перед собой. Сотрудники правоохранительных органов надели на него наручники. В этот же день его этапировали в СИЗО № 7 в столичном районе Капотня, которое считается транзитным, карантинным. Туда доставляют осужденных, которых потом перераспределяют по другим следственным изоляторам или же оправляют дальше «по этапу».

Это самый «красный» из столичных следственный изолятор: администрация полностью поборола криминальную субкультуру. Там требуют исполнения законов и, например, строго наказывают за пронос мобильных телефонов.

Правозащитница Ева Меркачева сообщила, что в «Капотне» хорошее питание, на твердую четверку. К примеру, круглый год заключенным дают салаты, говорит она. «В целом нормальное СИЗО, но есть камеры хорошие, а есть не очень. Есть камеры, в которых сидят люди курящие, — некурящему человеку, скажем, с заболеваниями органов дыхания, бронхиальной астмой там будет тяжело. Тут уже как администрация расселит», — сказала NEWS.ru Меркачева.

Кто будет соседом Чекалина по камере

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru добавил, что условия содержания осужденных во всех столичных СИЗО примерно одинаковые. «Нет такого, что какое-то СИЗО привилегированное, а в какое-то только бомжей или маргиналов свозят. Есть СИЗО поновее типа „Медведь“ или СИЗО на „Водном стадионе“. А есть СИЗО постарше типа „Матросской тишины“ и „Бутырок“. Но при этом условия такие же — те же шконки и тот же рацион питания», — сказал Игнатов.

Важна так называемая населенность камеры, сколько человек в ней сидит: восемь (это так называемые спецкамеры) или 50 — разница большая, добавил собеседник.

По словам Михаила, Чекалин будет сидеть с такими же, как он, «первоходами» (судимыми в первый раз), так положено по закону. В камере есть туалет — он, как правило, отгорожен занавесками, — раковина, телевизор. Помыться сидельцев водят в общую душевую один раз в неделю.

Столкнется ли Чекалин с насилием

Криминалист Игнатов предположил, что у Чекалина вряд ли будут конфликты с другими обитателями камеры из-за его медийного статуса и возможного предвзятого отношения к нему. По его словам, во-первых, никому не нужны лишние конфликты. Во-вторых, у Чекалина есть возможность наладить отношения с коллективом, считает собеседник.

«В СИЗО стараются не конфликтовать, потому что это чревато последствиями: могут перевести в карцер или в какую-нибудь „паршивую“ камеру, где сидят такие же драчуны. В каждой камере есть „смотрящий“ — авторитетный человек, который отвечает за порядок. И потом, Чекалин — человек с деньгами, „загонит в хату“ хорошей еды, не будет же он один колбасу есть», — сказал Игнатов.

Он добавил, что в камерах живут «семейками». Это небольшие объединения по интересам. Чекалин сможет заказывать еду из лавки (тюремного магазина) или ресторана, в том случае если у СИЗО заключены договоры с объектами общепита, а также выписывать газеты и журналы, пояснил криминалист.

«Первый месяц, наверное, самый сложный — происходит адаптация. А потом, когда адаптировался, уже все по накатанной идет», — заключил Игнатов.

В изоляторе Чекалин пройдет медицинскую проверку на наличие возможных заболеваний, кроме того, с ним должен провести разговор психолог.

