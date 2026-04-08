Названа новая версия смерти женщины, чье тело обнаружили на западе Москвы

Любовник мог убить и выкинуть из окна женщину, тело которой нашли на западе Москвы, предположил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, версия о том, что она стала жертвой мошенников, выглядит абсурдной и не имеет логических оснований.

В версию о том, что найденная мертвой на западе Москвы женщина стала жертвой мошенников, не верю совсем. Это какой-то бред. Я бы ее даже теоретически не рассматривал. Здесь надо смотреть другое, нужно поковыряться в частной жизни этой женщины. Супруг в отъезде, возможно, там присутствовал какой-то другой мужчина — любовник. Может быть, у них пошли какие-то разногласия. Она могла ему что-то такое сказать, а ему это не понравилось. Или любовник взбесился, или женщина поставила ему какие-то условия. Но я полагаю, что ее ранили и потом выбросили в окно. Надо искать человека, который в ту ночь или в тот вечер находился вместе с ней в квартире, — сказал Игнатов.

Он добавил, что у гипотетического любовника могли быть ключи, поэтому следов взлома в квартире не обнаружат. По его словам, сам способ расправы указывает на личный, а не заказной мотив, так как профессионал не стал бы так открыто действовать при камерах.

У вероятного любовника женщины, которая погибла на западе Москвы, могли быть ключи от квартиры. Следовательно, следов взлома обнаружено не будет. Раз муж — бизнесмен, можно, конечно, проверить его деятельность, не было ли врагов. Возможно, смерть супруги была очень жестоким предупреждением или местью. Но способ расправы очень странный, учитывая, что она была раздетой. На мой взгляд, тут все-таки проглядывается личный мотив. Кроме того, заказное убийство реализовывать прямо в квартире в Москве странно, — подытожил Игнатов.

Ранее сообщалось, что женщина, найденная мертвой под окнами многоэтажного дома на западе Москвы, могла стать жертвой мошенников. Как рассказали ее родственники, они продолжают получать от незнакомцев сообщения с просьбами перевести деньги. Тело 35-летней женщины обнаружили утром у дома на улице Лобачевского.