Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 11:52

Названа новая версия смерти женщины, чье тело обнаружили на западе Москвы

Криминалист Игнатов: любовник мог убить и выкинуть из окна женщину в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Любовник мог убить и выкинуть из окна женщину, тело которой нашли на западе Москвы, предположил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, версия о том, что она стала жертвой мошенников, выглядит абсурдной и не имеет логических оснований.

В версию о том, что найденная мертвой на западе Москвы женщина стала жертвой мошенников, не верю совсем. Это какой-то бред. Я бы ее даже теоретически не рассматривал. Здесь надо смотреть другое, нужно поковыряться в частной жизни этой женщины. Супруг в отъезде, возможно, там присутствовал какой-то другой мужчина — любовник. Может быть, у них пошли какие-то разногласия. Она могла ему что-то такое сказать, а ему это не понравилось. Или любовник взбесился, или женщина поставила ему какие-то условия. Но я полагаю, что ее ранили и потом выбросили в окно. Надо искать человека, который в ту ночь или в тот вечер находился вместе с ней в квартире, — сказал Игнатов.

Он добавил, что у гипотетического любовника могли быть ключи, поэтому следов взлома в квартире не обнаружат. По его словам, сам способ расправы указывает на личный, а не заказной мотив, так как профессионал не стал бы так открыто действовать при камерах.

У вероятного любовника женщины, которая погибла на западе Москвы, могли быть ключи от квартиры. Следовательно, следов взлома обнаружено не будет. Раз муж — бизнесмен, можно, конечно, проверить его деятельность, не было ли врагов. Возможно, смерть супруги была очень жестоким предупреждением или местью. Но способ расправы очень странный, учитывая, что она была раздетой. На мой взгляд, тут все-таки проглядывается личный мотив. Кроме того, заказное убийство реализовывать прямо в квартире в Москве странно, — подытожил Игнатов.

Ранее сообщалось, что женщина, найденная мертвой под окнами многоэтажного дома на западе Москвы, могла стать жертвой мошенников. Как рассказали ее родственники, они продолжают получать от незнакомцев сообщения с просьбами перевести деньги. Тело 35-летней женщины обнаружили утром у дома на улице Лобачевского.

Москва
смерти
преступления
убийства
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мировым энергорынкам предрекли месяцы восстановления
Более 130 дронов ВСУ за сутки пытались атаковать приграничный регион
Родителям дали советы, как поддержать школьников во время учебы
Жители республики Марий Эл живут по колено в воде
Политолог ответил, повлияют ли обвинения Вэнса на Зеленского
Более 50 человек пострадали от загадочной инфекции в российском регионе
Раскрыто, сколько жителей Запорожья погибли за сутки из-за ударов ВСУ
Россиянам рассказали, как компании используют виниловые пластинки
Россиян призвали готовиться к «черемуховым» холодам
В Германии раскрыли страшную для Киева правду о потерях и кладбищах
Американист оценил шанс демократов выкинуть Трампа из Белого дома
Раскрыто состояние пострадавших при налете ВСУ на школу в Запорожье
Цвет как фон, а не акцент: как меняется современный интерьер
Сомнолог предупредил об опасности бесконтрольного приема мелатонина
Telegram устроил «чистку», заблокировав более 100 тыс. каналов за сутки
Перемирие с США не продержалось и суток
Названа новая версия смерти женщины, чье тело обнаружили на западе Москвы
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 апреля: где сбои в России
У москвички перед смертью открылся «третий глаз»
Появились подробности о пострадавших от атаки ВСУ жителях ЛНР
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.