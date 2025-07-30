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30 июля 2025 в 19:52

Погибшую в зоне СВО оператора БПЛА похоронили в Тверской области

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Вышнем Волочке Тверской области прошли траурные мероприятия по 31-летней Дарье Трофимовой, погибшей при исполнении воинского долга в зоне СВО, сообщение появилось в сообществе «Вышний Волочек — говорим и показываем» в соцсети «ВКонтакте». Дарья служила оператором беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Девушка занималась организацией логистики — с помощью дронов она обеспечивала доставку продовольствия и медикаментов российским бойцам на передовой. В сообщении подчеркивается, что она до последнего выполняла свой долг по защите Отечества.

Ранее участник военной операции на Украине, педагог и выпускник образовательных программ президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Старунов погиб в зоне СВО при исполнении воинского долга. Еще в мае этого года Старунов лично общался с президентом России Владимиром Путиным.

До этого глава государства присвоил павшему в боях за Мариуполь в 2022 году сержанту ВС РФ Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно. Он получил эту награду за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

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