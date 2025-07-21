Общавшийся с Путиным учитель ОБЖ погиб на СВО Представивший Путину проект «Фронтовые заметки» учитель Старунов погиб на СВО

Участник военной операции на Украине, педагог и выпускник образовательных программ президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Старунов погиб в зоне СВО при исполнении воинского долга, сообщил генеральный директор РСВ, ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин в своем Telegram-канале. Еще в мае этого года Старунов лично общался с президентом России Владимиром Путиным на заседании наблюдательного совета РСВ, где представил свою социальную инициативу. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Участник спецоперации, учитель ОБЖ, победитель проекта «ТопБЛОГ», выпускник «Мастерской новых медиа» Геннадий Старунов погиб, исполняя свой долг. Буквально в мае Геннадий принимал участие в заседании набсовета президентской платформы, общался с Владимиром Путиным и представил свою инициативу, — написал Бетин.

Старунов приехал на заседание прямо с передовой, воспользовавшись кратковременным отпуском. Он рассказал Путину о своем проекте «Фронтовые заметки» и выступил с предложением помочь участникам СВО участвовать в конкурсах платформы. Президент поддержал его идею, отметив важность как боевой работы, так и просветительской деятельности Старунова.

16 июля Путин дал поручение реализовать этот проект, отметил Бетин. Обращаясь к погибшему товарищу, он пообещал воплотить его идеи в жизнь.

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