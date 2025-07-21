Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 18:21

Общавшийся с Путиным учитель ОБЖ погиб на СВО

Представивший Путину проект «Фронтовые заметки» учитель Старунов погиб на СВО

Геннадий Старунов Геннадий Старунов Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Участник военной операции на Украине, педагог и выпускник образовательных программ президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Старунов погиб в зоне СВО при исполнении воинского долга, сообщил генеральный директор РСВ, ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин в своем Telegram-канале. Еще в мае этого года Старунов лично общался с президентом России Владимиром Путиным на заседании наблюдательного совета РСВ, где представил свою социальную инициативу. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Участник спецоперации, учитель ОБЖ, победитель проекта «ТопБЛОГ», выпускник «Мастерской новых медиа» Геннадий Старунов погиб, исполняя свой долг. Буквально в мае Геннадий принимал участие в заседании набсовета президентской платформы, общался с Владимиром Путиным и представил свою инициативу, — написал Бетин.

Старунов приехал на заседание прямо с передовой, воспользовавшись кратковременным отпуском. Он рассказал Путину о своем проекте «Фронтовые заметки» и выступил с предложением помочь участникам СВО участвовать в конкурсах платформы. Президент поддержал его идею, отметив важность как боевой работы, так и просветительской деятельности Старунова.

16 июля Путин дал поручение реализовать этот проект, отметил Бетин. Обращаясь к погибшему товарищу, он пообещал воплотить его идеи в жизнь.

Ранее глава государства присвоил павшему в боях за Мариуполь в 2022 году сержанту ВС РФ Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно. Он получил эту награду за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

смерти
учителя
ОБЖ
погибшие
Владимир Путин
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разлагающийся труп прибило к берегам «острова Удачи»
Судьбоносная битва у Юнаковки: ВСУ готовит новое вторжение в Россию?
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Ливень обрушил второй мост в Подмосковье за день
В российском городе ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
Раскрыты самые эффективные методы борьбы с украинскими БПЛА
Прокуроры проконтролируют восстановление смытых ливнем мостов под Москвой
Пенсионер погиб при взрыве газа в российском городе
Украина терроризирует аэропорты Москвы: новости 21 июля, задержки
Взрыв в псковской многоэтажке обернулся уголовным делом
Педофил на концерте «КиШ» и выкидыш в отеле: дикие ЧП за день
Военэксперт объяснил, почему Украина всеми силами держится за Запорожье
Генсек НАТО сказал Европе, где ей стоит закупать оружие для Украины
Вопросы для игры «Правда или действие»: интересные и каверзные
Отдохнувшие на популярном курорте массово жалуются на странную болезнь
Британия расширила санкции против так называемого теневого флота России
«Деньги уходят»: Володин озвучил поручение по военной форме
На Западе увидели признаки надвигающейся на Зеленского катастрофы
Песни Сердючки стали причиной штрафа для директора заведения в Киеве
Израиль увидел опасность в сотрудничестве России с одной страной
Дальше
Самое популярное
Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев
Общество

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.