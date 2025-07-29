Школьница умерла на квадроцикле во время отдыха со старшей сестрой

Школьница умерла на квадроцикле во время отдыха со старшей сестрой Школьница погибла во время катания на квадроцикле в Тверской области

Две школьницы перевернулись на квадроцикле во время отдыха в Тверской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Младшая из сестер погибла, старшую доставили в больницу. Медики оценили состояние девочки как тяжелое.

Установлено, что 28 июля в деревне Любицы 12-летняя девочка не справилась с управлением квадроцикла и перевернулась. Находившаяся за рулем несовершеннолетняя скончалась на месте, — сказано в сообщении.

Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия. Правоохранители организовали проверку требований законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Ранее ребенка унесло течением после ДТП с участием трех машин в Дагестане. Авария произошла на 78-м километре автодороги Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал. Одна из машин упала в реку Аварское Койсу.

До этого кусок ртутного градусника воткнулся в подмышку восьмилетней девочке во время ДТП в городе Артеме Приморского края. Родители решили померить дочери температуру прямо в дороге, но произошла авария. Медики вытащили наконечник и сделали рентген, чтобы убедиться, что в теле девочки не осталось осколков.