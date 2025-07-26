Ребенка унесло течением после жуткого ДТП с тремя машинами В Дагестане ищут ребенка, которого унесло течением после ДТП

Ребенка, предположительно, унесло течением после ДТП с участием трех машин в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По информации ведомства, авария произошла на 78-м километре автодороги Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал.

25-летний житель Цунтинского района, управляя «Лада Веста», выехал на встречку и допустил столкновение с «Лада Приора» под управлением 22-летнего жителя Тляратинского района, — отметили в МВД.

После этого другая «Приора», за рулем которой находился 24-летний мужчина, столкнулась «Вестой», в результате чего она упала в реку Аварское Койсу. В больницу с травмами увезли одного из водителей и двух пассажиров в возрасте 10 и 18 лет. Кроме того, ведутся поиски 12-летнего мальчика.

Ранее три человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов на Мичуринской улице в Тамбове. Еще три пешехода получили травмы. По словам очевидцев, люди переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда в них на скорости врезался автомобиль.

До этого кусок ртутного градусника воткнулся в подмышку восьмилетней девочке во время ДТП в городе Артеме Приморского края. Родители решили померить дочери температуру прямо в дороге, но произошла авария. Медики вытащили наконечник и сделали рентген, чтобы убедиться, что в теле девочки не осталось осколков.