Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 10:08

Ребенка унесло течением после жуткого ДТП с тремя машинами

В Дагестане ищут ребенка, которого унесло течением после ДТП

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ребенка, предположительно, унесло течением после ДТП с участием трех машин в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По информации ведомства, авария произошла на 78-м километре автодороги Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал.

25-летний житель Цунтинского района, управляя «Лада Веста», выехал на встречку и допустил столкновение с «Лада Приора» под управлением 22-летнего жителя Тляратинского района, — отметили в МВД.

После этого другая «Приора», за рулем которой находился 24-летний мужчина, столкнулась «Вестой», в результате чего она упала в реку Аварское Койсу. В больницу с травмами увезли одного из водителей и двух пассажиров в возрасте 10 и 18 лет. Кроме того, ведутся поиски 12-летнего мальчика.

Ранее три человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов на Мичуринской улице в Тамбове. Еще три пешехода получили травмы. По словам очевидцев, люди переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда в них на скорости врезался автомобиль.

До этого кусок ртутного градусника воткнулся в подмышку восьмилетней девочке во время ДТП в городе Артеме Приморского края. Родители решили померить дочери температуру прямо в дороге, но произошла авария. Медики вытащили наконечник и сделали рентген, чтобы убедиться, что в теле девочки не осталось осколков.

ДТП
дети
Дагестан
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведчук раскрыл, как США обвели Зеленского вокруг пальца
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Ситуация в аэропортах РФ 26 июля: задержки рейсов, что в Москве и Сочи
Раскрыта иерархия в кол-центрах украинских телефонных мошенников
Мертвую женщину обнаружили под завалами дома после взрыва газа в Саратове
В США оценили угрозу Трампа о пошлинах против покупателей российской нефти
В Госдуме раскрыли детали обмена с Украиной «20 на 20»
В России вступили в силу новые правила для машин с мигалками
Стали известны новые подробности дела о теракте в «Крокусе»
На Землю надвигается жуткая угроза из космоса
Ваш идеальный компот из красной смородины!
В двух российских аэропортах повторно ввели ограничения
Ребенка унесло течением после жуткого ДТП с тремя машинами
Два дрона ВСУ попытались атаковать Москву
В США раскрыли, как сбой Starlink повлиял на планы ВСУ
Защита экс-мэра Владивостока раскрыла план действий после изъятия имущества
Раскрыта сумма выплат семьям погибших при взрыве в Саратове
В Казахстане объяснили скандальный закон о никабах
«На помойку»: в Киеве решили судьбу Зеленского
Патрушев рассказал, что ждет НАТО в случае атаки на Калининград
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.