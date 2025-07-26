Число погибших при аварии с легковушкой в Тамбове увеличилось

Число погибших при аварии с легковушкой в Тамбове увеличилось Число жертв аварии с легковым авто в Тамбове увеличилось до трех

Три человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Тамбове, сообщили в управлении Госавтоинспекции Тамбовской области. По его словам, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, передает Telegram-канал ТАСС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Мичуринской улице, еще три пешехода получили травмы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося, чтобы установить причины и ответственность.

По словам очевидцев, группа людей переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда в них на скорости врезался автомобиль. На видеозаписях с места происшествия видно, что транспортное средство двигалось на большой скорости.

До этого в Московской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием питбайка и легкового автомобиля. Авария произошла вечером 12 июля, примерно в 21:30, на автодороге Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка, находившаяся на мотоцикле.