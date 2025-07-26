Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 03:45

Число погибших при аварии с легковушкой в Тамбове увеличилось

Число жертв аварии с легковым авто в Тамбове увеличилось до трех

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Тамбове, сообщили в управлении Госавтоинспекции Тамбовской области. По его словам, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, передает Telegram-канал ТАСС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Мичуринской улице, еще три пешехода получили травмы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося, чтобы установить причины и ответственность.

По словам очевидцев, группа людей переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда в них на скорости врезался автомобиль. На видеозаписях с места происшествия видно, что транспортное средство двигалось на большой скорости.

До этого в Московской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием питбайка и легкового автомобиля. Авария произошла вечером 12 июля, примерно в 21:30, на автодороге Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка, находившаяся на мотоцикле.

Тамбов
ДТП
погибшие
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы регионы с самыми высокими пенсиями
Кот-безбилетник неделю плыл до Калининграда без еды и воды
На Украине продолжаются митинги против произвола Зеленского
Медведев проиграл французу и не вышел в полуфинал теннисного турнира
«Путь один»: Медведчук озвучил единственный вариант будущего для Украины
«Серьезная линия фронта»: Марочко описал обстановку под Сумами
В США из-за резкого маневра самолета пострадали бортпроводники
Число погибших при аварии с легковушкой в Тамбове увеличилось
Сильный толчок зафиксировали у берегов Индонезии
«Очарование исчезло»: в ФРГ признали, что ошиблись в Зеленском
В ГД предложили создать правила примыкания СНТ к населенным пунктам
Пособница Эпштейна дала показания генпрокурору США
Премьер-министр Сербии высказался о санкциях против России
В Турции оценили перспективы новой встречи делегаций России и Украины
Джонатан Рис-Майерс: взлеты и падения талантливого актера
Медведчук заявил, что на Украине уже состоялся дефолт
«Ненависть к уродам»: Медведчук раскрыл отношение украинцев к ударам по ТЦК
Трамп призвал Европу остановить въезд нелегалов
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 26 июля, все больше полыни
Пьяный боец ММА сломал челюсть сотруднику «Победы» в Пулково
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.